Младић (21) брутално претучен на улици, задобио тешке повреде главе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Младић (21) тешко је повријеђен вечерас у Београду.
Како сазнаје Курир, младића су непозната лица напала у Улици Војводе Влаховића.
Он је у нападу задобио повреду главе.
Србија
ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула
Полиција и Хитна помоћ на лицу мјеста, а повријеђени младић превезен је Ургентни центар.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Култура
2 ч0
Економија
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
23
17
22
58
22
56
22
51
22
45
Тренутно на програму