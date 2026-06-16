Logo

Младић (21) брутално претучен на улици, задобио тешке повреде главе

Аутор:

АТВ
16.06.2026 22:58

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Младић (21) тешко је повријеђен вечерас у Београду.

Како сазнаје Курир, младића су непозната лица напала у Улици Војводе Влаховића.

Он је у нападу задобио повреду главе.

Нис-28112025

Србија

ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

Полиција и Хитна помоћ на лицу мјеста, а повријеђени младић превезен је Ургентни центар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Београд

Србија

претучен младић

Хитна помоћ

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Мушкарац из БиХ извукао "дебљи крај" у сукобу са бескућником из Гане

2 ч

0
Годишњи концерт бањалучког Универзитета под називом "Поклон Републици"

Култура

"Поклон Републици" на најбољи начин промовише културу Републике Српске

2 ч

0
Џеп

Економија

Спремите новчанике: Врућина није једина невоља коју доноси Супер Ел Нињо

2 ч

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Свијет

Пар ухваћен како води љубав у џамији: Скандал у Турској

3 ч

0

Више из рубрике

ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

Србија

ОФАК продужио оперативну лиценцу НИС-у до 1. јула

2 ч

0
Немања Л.

Србија

Пронађено тијело Немање за којим се трагало два дана

6 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Осам повријеђених у тешкој несрећи, међу њима дјеца

6 ч

0
Кум изазвао незапамћени скандал на свадби

Србија

Кум изазвао незапамћени скандал на свадби

7 ч

0

  • Најновије

23

17

Француска казнила Сенегал: Мбапе исписао историју!

22

58

Младић (21) брутално претучен на улици, задобио тешке повреде главе

22

56

Мушкарац из БиХ извукао "дебљи крај" у сукобу са бескућником из Гане

22

51

"Поклон Републици" на најбољи начин промовише културу Републике Српске

22

45

Миле Китић искрено: ''Да није било Синана сад бих возио трактор код Дервенте''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима