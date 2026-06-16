Пронађено тијело Немање за којим се трагало два дана

Аутор:АТВ
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Пронађено је тијело Крагујевчанина Немање Л. (38) у Шумарицама, који је нестао у ноћи између 14. и 15. јуна, сазнаје "ИнфоКГ".
Немања Л. (38) из Крагујевца у ноћи између 14. и 15. јуна отишао је аутомобилом "рено меган" модел качкет, бијеле боје, крагујевачких регистарских ознака.
Хроника
Возач није стао полицији, па ударио у зид куће
Породица и полиција је од тада трагала за њим.
Аутомобил и у ком је било тијело Немање Л. пронађени су данас око 14 часова на простору Спомен парка “Крагујевачки октобар” у Шумарицама.
Полиција је на терену и обавља увиђај.
Србија
Осам повријеђених у тешкој несрећи, међу њима дјеца
Подсјетимо, породица, пријатељи и бивша супруга одмах су се бацили у потрагу за њим, али од њега ни трага ни гласа. Иза себе је оставио двоје дјеце старе 10 и 12 година, а посљедња два мјесеца радио је у брзој пошти.
"Само је изашао из куће, угасио телефоне и нема га. Уопште немамо представу гдје би могао да оде, рекао је раније Немањин брат.
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