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Пронађено тијело Немање за којим се трагало два дана

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:18

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Немања Л.
Фото: Приватна архива

Пронађено је тијело Крагујевчанина Немање Л. (38) у Шумарицама, који је нестао у ноћи између 14. и 15. јуна, сазнаје "ИнфоКГ".

Немања Л. (38) из Крагујевца у ноћи између 14. и 15. јуна отишао је аутомобилом "рено меган" модел качкет, бијеле боје, крагујевачких регистарских ознака.

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Возач није стао полицији, па ударио у зид куће

Породица и полиција је од тада трагала за њим.

Аутомобил и у ком је било тијело Немање Л. пронађени су данас око 14 часова на простору Спомен парка “Крагујевачки октобар” у Шумарицама.

Полиција је на терену и обавља увиђај.

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Подсјетимо, породица, пријатељи и бивша супруга одмах су се бацили у потрагу за њим, али од њега ни трага ни гласа. Иза себе је оставио двоје дјеце старе 10 и 12 година, а посљедња два мјесеца радио је у брзој пошти.

"Само је изашао из куће, угасио телефоне и нема га. Уопште немамо представу гдје би могао да оде, рекао је раније Немањин брат.

(ИнфоКГ)

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Тагови :

Нестанак

потрага

Крагујевац

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