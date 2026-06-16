Возач није стао полицији, па ударио у зид куће

Аутор:АТВ
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Возач аутомобила Голф 8 није се зауставио полицијској патроли која га је покушала контролисати на подручју Мостара, након чега је великом брзином наставио вожњу и покушао побјећи полицијским службеницима.
Према информацијама с терена, потјера је завршила у насељу Раштани код Мостара, гдје је возач изгубио контролу над возилом, слетио с цесте и ударио у потпорни зид породичне куће.
Након несреће напустио је возило и побјегао пјешице у непознатом смјеру.
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На мјесту догађаја налази се полицијска патрола која обавља увиђај, док више полицијских тимова претражује шире подручје Раштана у потрази за одбјеглим возачем, јавља Херцеговина Инфо.
За сада нема службених информација о евентуално повријеђеним особама, а више детаља очекује се након службеног обраћања надлежних полицијских служби.
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