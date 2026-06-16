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Возач није стао полицији, па ударио у зид куће

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:15

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Возач аутомобила Голф 8 није се зауставио полицијској патроли која га је покушала контролисати на подручју Мостара, након чега је великом брзином наставио вожњу и покушао побјећи полицијским службеницима.

Према информацијама с терена, потјера је завршила у насељу Раштани код Мостара, гдје је возач изгубио контролу над возилом, слетио с цесте и ударио у потпорни зид породичне куће.

Након несреће напустио је возило и побјегао пјешице у непознатом смјеру.

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На мјесту догађаја налази се полицијска патрола која обавља увиђај, док више полицијских тимова претражује шире подручје Раштана у потрази за одбјеглим возачем, јавља Херцеговина Инфо.

За сада нема службених информација о евентуално повријеђеним особама, а више детаља очекује се након службеног обраћања надлежних полицијских служби.

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Тагови :

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потрага

МУП ХНК

Возачи

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