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Мушкарац пронашао бебу на клупи у парку: Ужас у Скопљу, реаговала полиција

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:07

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beba porodilište
Фото: Pexel/ Emma Bauso

Један Скопљанац пронашао је бебу на клупи у парку, гдје је оставила жена којој је била дата на чување, саопштила је данас скопска полиција.

Како се наводи, А.С. је у Полицијској управи “Скопље” синоћ у 19.30 пријавио да је пронашао бебу од седам до осам мјесеци напуштену на клупи у парку у насељу Шуто Оризари.

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Полицајци су изашли на то мјесто, а екипа Хитне медицинске помоћи превезла је бебу у Клинички комплекс “Мајка Тереза”, гдје је обављен преглед и утврђено је да је беба у добром здравственом стању и без видљивих повреда.

Истиче се да су, послије предузетих мјера, на разговор у полицијску станицу “Шуто Оризари” позвани М.М. (49), И.М. (54) и Ш.М. (32), који су објаснили да се Ш.М. састала са С.Н. на подручју општине Центар, која јој је дала дијете на чување.

– Након што се С.Н. није вратила, Ш.М. је отишла са бебом у насеље Шуто Оризари и оставио дијете у парку – пише у саопштењу скопске полиције, пише Н1.

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Додаје се да је јавни тужилац обавијештен о инциденту и предузимају се мјере како би се случај у потпуности рашчистио.

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Тагови :

Скопље

беба

пронађена беба на клупи

Полиција

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