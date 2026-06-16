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Макарска уводи забрану која ће разочарати туристе

16.06.2026 10:49

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Makarska More Hrvatska
Фото: Pixabay/deluxtrade

Једно од омиљених љетовалишта грађана БиХ у Хрватској уводи ново правило - нема куповине алкохола од 21 до 6 часова наредног дана.

Град Макарска жели да искоријени опијање и нереде у центру града, поготово у старој језгри. Исто желе да ураде и на плажама.

Тако се она придружује Сплиту гд‌је се алкохолна пића у трговинама, сувенирницама и осталим продајним објектима неће више моћи куповати од 21 до 6 часова.

О каквој одлуци је ријеч и када ступа на снагу

На отвореном савјетовању Града Макарске до 10. јула се налази нацрт одлуке о ограничењу продаје алкохолних и других пића која садрже алкохол.

Ограничење се односи на трговине и подручје цијеле Макарске и то у интересу заштите јавног здравља, јавног реда и мира, културне баштине и околине, пише Слободна Даламција.

Нацрт одлуке потписао је градоначелник Зоран Пауновић, а правни основ за доношење је члан 3. Закона о измјенама и допунама Закона о трговини, који ступа на снагу 17. јуна ове године.

– Наведеним чланом је прописано да представничко тијело јединице локалне самоуправе може одлуком прописати ограничење продаје алкохолних и других пића која садрже алкохол – наводи се у Нацрту одлуке.

Предложеном одлуком се, новим чланом 57.б Закона о трговини прописује другачије вријеме за продају појединих врста производа у продајним објектима, и то алкохолних и пића која садрже алкохол, на начин да се продаја истих забрањује у времену од 21 часа до 6 часова сљедећег дана.

Које разлоге наводи Град Макарска

– Наведено ограничење у интересу је заштите јавног здравља, заштите јавног реда и мира, заштите културне баштине и заштите околиша јер је конзумација алкохола уско повезана с нарушавањем јавног реда и мира и девастацијом културне баштине те производњом отпада који се адекватно не збрињава након конзумације што свакако утјече на перцепцију Макарске као атрактивне туристичке дестинације – навео је Пауновић.

Објашњава како се Макарска у љетним мјесецима, посебно у ужем центру града – старој језгри и на подручју градске плаже, сусреће с проблемом масовних окупљања и пијанстава на јавним површинама, ремећењем јавног реда и мира, буком, девастацијом историјске језгре и непримјереним понашањима на јавним просторима.

Гд‌је су највећи проблеми током туристичке сезоне

Она настају управо као посљедица продуженог радног времена трговина, посебно liqueur и tobacco шопова, у којима је куповина алкохолних пића доступна и у касним ноћним сатима, па чак и након завршетка радног времена угоститељских објеката.

Предложеном Одлуком Град Макарска преузима одговорност за квалитетно управљање простором и туризмом с циљем успостављања равнотеже између квалитете живота становника, развоја локалне привреде, потреба посјетилаца те очувања културне баштине и идентитета града, како би Макарска остала угодно и одрживо мјесто за живот и боравак.

Иначе, Макарска ривијера већ је деценијама једна од најомиљенијих љетних дестинација за грађане Босне и Херцеговине, што потврђују и службени подаци према којима гости из БиХ традиционално држе убједљиво прво мјесто по броју долазака и ноћења. Али, све оне који ове сезоне планирају љетовање у Макарској дочекаће једно велико изненађење и знатно строжа правила понашања.

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Тагови :

Makarska

zabrane

Хрватска

Љетовање

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