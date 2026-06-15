Лажни доктор варао пацијенте и узимао им брдо пара: Хитно се огласио МУП

Аутор:АТВ
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Припадници Министарства унутрашњих послова у Врању, у сарадњи са Регионалним центром граничне полиције према Републици Сјеверној Македонији, по налогу Основног јавног тужилаштва у Врању, ухапсили су држављанина Републике Сјеверне Македоније С. К. (56), због постојања основа сумње да је извршио продужено кривично дјело превара.
Осумњичени се терети да је од 4. до 13. јуна ове године, представљајући се као доктор из Републике Сјеверне Македоније, на фиксне телефоне позивао троје грађана са подручја Врања и рекао им да су наводно њихови блиски чланови породица тешко повријеђени, чиме их је довео у заблуду, након чега је, како се сумња, отишао на адресе оштећених и од њих узео већу количину новца, преноси Блиц.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и уз кривичну пријаву биће приведен надлежном тужилаштву. Позивамо грађане да уколико су добијали овакве телефонске позиве или су били преварени на овај или сличан начин, обавијесте Полицијску управу у Врању на бројеве телефона 017/401-585 или на 192.
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