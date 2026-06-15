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Пронађена четврта жртва несреће на Јадрану

Аутор:

АТВ
15.06.2026 09:35

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Пронађена четврта жртва несреће на Јадрану
Фото: Tanjug / HINA / Miroslav Lelas

У поморској несрећи која се догодила јуче око 11.40 сати у Сплитским вратима, односно између отока Шолте и Брача, погинуле су четири особе.

Капетан Лучке капетаније Сплит, Жељко Куштера потврдио је да су рониоци пронашли тијело четврте погинуле особе у потопљеној једрилици која је страдала у јучерашњем судару с катамараном.

"Рониоци МУП-а лоцирали су мјесто гдје је потонула једрилица, то је дубина преко 50 метара и у кабини једрилице смо нашли четврту особу за којом смо трагали. Доћи ће до извлачења тијела, ДОРХ ће дати налог да се извади брод. Дубина је преко 50 метара и морамо бити јако опрезни, то су захтјевне операције. Све се мора направити на сигуран начин", рекао је Куштера за Н1.

Сплит несрећа брод

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Додао је да су надлежне службе започеле с истрагом.

"Не памтим овакву трагедију која је погодила све људе и привреднике који се баве поморством, то су гости који су долазили код нас. То је сплет таквих околности, то једна велика бол", додао је.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Сплит

Јадранско море

поморска несрећа

Сплитска врата

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