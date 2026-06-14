Тешка несрећа на мору код Сплита: Троје погинулих, једно још траже

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Три особе су погинуле у тешкој поморској несрећи која се данас око 11.38 часова догодила у акваторијуму између острва Шолте и Брача, док се за једном особом још трага, саопштила је полиција.
"У поморској несрећи која се око 11.38 часова данас догодила у акваторијуму између острва Шолте и Брача, смртно су страдале три особе, а за једном особом се још трага. Осталим путницима са једрилице, четири особе, радници хитне медицинске помоћи пружили су медицинску помоћ на мјесту догађаја и није било потребе за њиховим одвођењем у болницу", саопштила је полиција.
На мјесту догађаја биће обављен увиђај, којим ће руководити замјеница жупанијског државног тужилаштва, уз учешће вјештака за саобраћај и асистенцију полиције.
Несрећа се догодила у акваторијуму Сплитских врата, између Милне на Брачу и острва Шолте, гдје је покренута велика акција трагања и спасавања. Према првим информацијама, након судара са катамараном потонула је једрилица на којој се налазило више особа, преноси Далмација Данас.
Према ранијим незваничним подацима, осам особа је спасено из мора, док се за још двије интензивно трагало. У потрагу су била укључена два брода Лучке капетаније и пловило Поморске полиције, а, како се сазнаје са терена, придружио им се и већи број других пловила која су се затекла у близини.
Полиција је раније потврдила да су на мјесту догађаја поморска полиција и радници хитне медицинске помоћи, те да хитне службе предузимају мјере и радње из своје надлежности.
Тачне околности које су довеле до судара и потонућа једрилице још се утврђују.
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