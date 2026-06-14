"Вријеме без високог представника показаће има ли зрелости"

Аутор:АТВ
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да БиХ живи период у којем нема ни лажног, ни правог високог представника, оцијенивши да је ово одлично вријеме да покаже да се може живјети овако и да ли има зрелости.
"Никада нисам прихватала људе који су говорили да БиХ може да постоји само ако су ту неки високи представник или стране судије у Уставном суду БиХ", рекла је Цвијановићева.
Она истакла да је то поражавајуће, јер се земља не ослања на своје институције, координацију различитих нивоа власти, већ се каже да имају неки странци који гарантују опстанак БиХ.
Она је указала да су се на међународној политичкој сцени појавили људи који су рекли да БиХ треба да покаже да ли може да постоји.
Цвијановићева је навела да и политичари из иностранства када искрено говоре кажу да је Кристијан Шмит нанио огромну штету цијелој БиХ.
"Он се обрачунавао са Републиком Српском и Милорадом Додиком. Додика није побиједио, није побиједио ни Републику Српску, али је побиједио БиХ и показао својим поступцима колико је у стању да подреди земљу својим интересима", рекла је Цвијановићева.
Она је подсјетила да је Шмит наметнуо одлуку којом се некоме суди јер га не поштује, иако БиХ има своје институције и процедуре за доношење закона.
Цвијановићева је констатовала да су је нервирали сви високи представници јер су задирали у нешто на што нису имали право утемељено у Дејтону, али да су Педи Ешдаун и Кристијан Шмит најбруталније наступали и нанијели велико зло не само Републици Српској, него цијелој БиХ, и тиме умањили потенцијал за правду и унутрашњи договор.
Наводећи да је Шмит наметнуо измјене Кривичног и Изборног закона, забранио да двије партије имају приступ буџетским средствима, Цвијановићева је констатовала да то политичарима у Сарајеву звучи нормално јер се обрачунавају са Републиком Српском.
Она је навела да се Република Српска борила против свега тога и да је на том путу наилазила на разне препреке и злоупотребе.
"САД су санкционисале Додика три дана прије инаугурације предсједника Доналда Трампа, а у фајлу гдје се водила та санкција пише да је то у јулу. И онда су медији синхронизовано почели да објављују да је Трамп санкционисао Додика, што није тачно", истакла је Цвијановићева и додала да је пола санкција испродуковано, преноси Срна
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