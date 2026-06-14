Цвијановић: У САД упознати да у школи код Сарајева виси слика вође иранске револуционарне гарде

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су у Сједињеним Државама упознати са тим да у учиници у једној школи код Сарајева виси слика Касима Сулејманија, вође иранске револуционарне гарде.
Цвијановићева је подсјетила да је Сулејмани елиминисан на основу извршне наредбе предсједника САД Доналда Трампа и рекла да "то није Република Српска већ је то Сарајево и окружење Сарајева".
Претпоставља и да те податке имају МОСАД и ЦИА и указала да су нападачи на Њујорк имали БиХ пасоше.
Цвијановићева је нагласила да је један страни медиј објавио причу о тој школи и ту слику и заставе и да су то ствари за које су заинтересовани многи, посебно службе.
Осврнувши се на министра спољних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића, Цвијановићева је оцијенила да лузери попут њега кад год им недостају аргуменати прибјегавају квалификацијама попут оне да су СНСД-е и она "руска подморница" и да блокирају европски пут БиХ.
Цвијановићева је нагласила да је Конаковић "забаван", али да је потрошено вријеме за БиХ када има људе такве врсте.
Она је додала да Конаковић прича глупости када говори да Српска спречава БиХ да уђе у ЕУ.
- Он није у стању да било какву озбиљну мисао објасни на другачији начин - рекла је Цвијановићева за РТС и сагласила се је људи у новој америчкој администрацији, у Тел Авиву и Москви боље разумију од Конаковића.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да БиХ живи период у којем нема ни лажног, ни правог високог представника, оцијенивши да је ово одлично вријеме да покаже да се може живјети овако и да ли има зрелости.
- Никада нисам прихватала људе који су говорили да БиХ може да постоји само ако су ту неки високи представник или стране судије у Уставном суду БиХ - рекла је Цвијановићева.
Она истакла да је то поражавајуће, јер се земља не ослања на своје институције, координацију различитих нивоа власти, већ се каже да имају неки странци који гарантују опстанак БиХ.
Она је указала да су се на међународној политичкој сцени појавили људи који су рекли да БиХ треба да покаже да ли може да постоји.
Цвијановићева је навела да и политичари из иностранства када искрено говоре кажу да је Кристиајн Шмит нанио огромну штету цијелој БиХ.
- Он се обрачунавао са Републиком Српском и Милорадом Додиком. Додика није побиједио, није побиједио ни Републику Српску, али је побиједио БиХ и показао својим поступцима колико је у стању да подреди земљу својим интересима - рекла је Цвијановићева.
Она је подсјетила да је Шмит наметнуо одлуку којом се некоме суди јер га не поштује, иако БиХ има своје институције и процедуре за доношење закона.
Цвијановићева је констатовала да су је нервирали сви високи представници јер су задирали у нешто на што нису имали право утемељено у Дејтону, али да су Педи Ешдаун и Кристијан Шмит најбруталније наступали и нанијели велико зло не само Републици Српској, него цијелој БиХ, и тиме умањили потенцијал за правду и унутрашњи договор.
Наводећи да је Шмит наметнуо измјене Кривичног и Изборног закона, забранио да двије партије имају приступ буџетским средствима, Цвијановићева је констатовала да то политичарима у Сарајеву звучи нормално јер се обрачунавају са Републиком Српском.
Она је навела да се Република Српска борила против свега тога и да је на том путу наилазила на разне препреке и злоупотребе.
- САД су санкционисале Додика три дана прије инаугурације предсједника Доналда Трампа, а у фајлу гдје се водила та санкција пише да је то у јулу. И онда су медији синхронизовано почели да објављују да је Трамп санкционисао Додика, што није тачно - истакла је Цвијановићева и додала да је пола санкција испродуковано.
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