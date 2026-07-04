Жесток удар код Емпориума: Закуцао се аутом у дрво

Аутор:АТВ редакција
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У суботу, 4. јула, догодила се тежа саобраћајна незгода када се аутомобил закуцао у дрво код ТЦ Емпориум у Бијељини.
Несрећа се десила у Улици Гаврила Принципа.
Незгода се догодила око 17 часова, након чега је на лице мјеста стигла екипа Хитне помоћи.
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За сада није познато како је дошло до ове саобраћајне незгоде и да ли је још неко учествовао.
Према информацијама портала "Инфо Бијељина", на мјесту догађаја је била и полиција.
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