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Жесток удар код Емпориума: Закуцао се аутом у дрво

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 21:18

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Удес у Бијељини
Фото: Инфо Бијељина

У суботу, 4. јула, догодила се тежа саобраћајна незгода када се аутомобил закуцао у дрво код ТЦ Емпориум у Бијељини.

Несрећа се десила у Улици Гаврила Принципа.

Незгода се догодила око 17 часова, након чега је на лице мјеста стигла екипа Хитне помоћи.

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За сада није познато како је дошло до ове саобраћајне незгоде и да ли је још неко учествовао.

Према информацијама портала "Инфо Бијељина", на мјесту догађаја је била и полиција.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

удес

Бијељина

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