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Детаљи трагедије у Котор Варошу: Утопио се 15-годишњи дјечак

Аутор:

АТВ редакција
04.07.2026 20:25

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На купалишту у ријеци Врбањи код Котор Вароши данас се утопио дјечак (15), потврђено је из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

Трагедија се догодила око 14 часова.

Увиђај је обавио дежурни тужилац ОЈТ Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Котор Варош.

vrbanja

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"Ради утврђивања времена и узрока смрти, тужилац је наложио обдукцију дјетета, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске", речено је из ОЈТ Бањалука за "Српска инфо".

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Тагови :

утапање

трагедија

утапање дјечака

Котор Варош

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