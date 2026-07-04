Детаљи трагедије у Котор Варошу: Утопио се 15-годишњи дјечак

Аутор:АТВ редакција
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На купалишту у ријеци Врбањи код Котор Вароши данас се утопио дјечак (15), потврђено је из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Трагедија се догодила око 14 часова.
Увиђај је обавио дежурни тужилац ОЈТ Бањалука заједно са полицијским службеницима Полицијске станице Котор Варош.
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Стравична трагедија на купалишту у Српској: Утопио се малољетник
"Ради утврђивања времена и узрока смрти, тужилац је наложио обдукцију дјетета, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске", речено је из ОЈТ Бањалука за "Српска инфо".
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