Језив снимак: Стотине морских паса напале јаро риба тик уз брод

Аутор:АТВ редакција
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Језиви призори забиљежени су код Веница у америчкој савезној држави Луизијана, гдје се група рибара нашла усред невјероватног призора – масовног храњења морских паса.
Рибари су кренули у потрагу за жутоперајном туном, али су умјесто тога наишли на огромно јато ситне рибе које су нападале десетине морских паса.
Површина мора изгледала је као да „кључа“. Десетине пераја пробијале су воду, док су се предатори муњевито кретали кроз јато и покушавали ухватити што више плијена.
Дилон Меј (Dillon May), који је снимио призор, рекао је да су у почетку помислили да се туна налази непосредно испод површине.
Убрзо су схватили да се налазе усред хранидбеног лудила.
Према његовим ријечима, морски пси су већ пронашли јато ситне рибе и потиснули га према њиховом броду како би га лакше нападали.
Силовити покрети предатора толико су узбуркали море да је вода прскала по палуби, остављајући рибаре потпуно мокрима.
Овакви призори познати су као „фидинг френзи“(feeding frenzy), односно масовно храњење током којег велики број предатора истовремено напада концентрисани плијен.
Sharks go into a FRENZY over bait in Louisiana pic.twitter.com/Wfw3q3RsH6— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 18, 2026
Један од кључних извора хране за предаторе у овом дијелу Мексичког залива је менхеден, ситна морска риба која се креће у великим јатима.
Иако морски пси могу издржати дужи период без хране, када наиђу на огромну концентрацију плијена њихово понашање постаје знатно интензивније.
Снимак је због драматичних призора брзо привукао велику пажњу на друштвеним мрежама, а призор мора прекривеног перајима изгледа готово нестварно.
За рибаре, међутим, оно што је почело као обичан излазак на море претворило се у сусрет с једним од најимпресивнијих призора природе – стотинама предатора који се боре за плијен тик уз њихов брод.
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