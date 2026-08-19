Крај августа доноси велику срећу за ова три знака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Новац, добре вијести и успјех стижу кроз различите животне области, али ова три знака имају посебан разлог да се радују. Пред њима је период у којем ће се неке затворене приче коначно завршити у њихову корист.
Ваге, Рибе и Стријелчеви улазе у завршницу мјесеца са много више разлога за осмијех. Некоме стиже новац који је дуго чекао, некоме се отвара пословна прилика, док ће трећи коначно добити потврду да се сав труд исплатио.
Бања Лука
Платити паркинг у Бањалуци или не: Адвокат има три приједлога
Ваге крајем августа добијају прилику да поправе финансијску ситуацију, али и да заврше разговор који већ дуго одлажу. Могућа је понуда која на први поглед неће дјеловати спектакуларно, али ће се испоставити као много боља него што су очекивали.
У друштвеном животу такође слиједи пријатно изненађење. Особа са којом су се некада лијепо слагале може поново да се појави, овог пута без старих неспоразума и непотребне драме.
Најважније је да Ваге не размишљају предуго. Понекад најбоља прилика прође баш зато што су жељеле да буду потпуно сигурне прије него што направе први корак.
Рибе су током претходног периода много тога носиле на својим леђима, често без признања које су заслужиле. Крај августа доноси промјену тог расположења.
Градови и општине
Храм Преображења Господњег у Сарајеву обиљежио крсну славу
Могу да добију вијест коју дуго чекају, посебно ако је у питању новац, породична ствар, документација или нешто што је мјесецима било на чекању. Оно што је дјеловало као да се никада неће ријешити коначно почиње да се помјера.
На емотивном плану долази велико олакшање. Један искрен разговор може ставити тачку на бригу коју су дуго носиле у себи. Рибе ће схватити да неке ствари нису морале да контролишу да би се завршиле добро.
Стријелчеви крајем августа могу добити прилику преко особе од које то уопште не очекују. Познанство, случајан разговор или обична порука могу отворити врата за нови посао, додатну зараду или занимљив пројекат.
Оно што ће посебно обрадовати Стријелчеве јесте осјећај да се коначно нешто дешава без великог форсирања. Послије периода у којем су морали сами да гурају ствари напред, сада ће им се неке околности једноставно поклопити.
Не одбацујте понуду само зато што није стигла на начин који сте замишљали. Управо оно што дјелује случајно може се показати као најбољи потез до краја године.
Свијет
У директном судару аутобуса и камиона погинуло 21 лице
И остали знакови могу очекивати мирнију завршницу августа, посебно када је ријеч о односима, договорима и породичним темама.
Ипак, Ваге, Рибе и Стријелчеви имају највише разлога да буду задовољни оним што им доносе посљедње недјеље августа.
Пред њима је завршница мјесеца коју неће лако заборавити. Новац, успјех и добре вијести долазе баш онда када су почели да сумњају да ће се ствари окренути у њихову корист.
(Крстарица)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
18 ч0
Занимљивости
19 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму