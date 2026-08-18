Алмаса Цајић из БиХ освојила 2 милиона долара у Америци

Аутор:АТВ редакција
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Алмаса Цајић пореклом из БиХ освојила је два милиона долара на Повербол лутрији у Америци, а добитак планира да искористи за куповину кућа у Масачусетсу и Босни
Званичници Државне лутрије Масачусетса идентификовали су мештанку која је освојила 2 милиона долара на Поверболу (Powerball) — за коју се испоставило да је Алмаса Цајић из Лина, пореклом из БиХ.
Наиме, како преносе тамошњи медији, Алмаса је купила добитни тикет у једној локалној продавници у Малдену, која ће исто добити бонус од 20.000 долара за продају добитног тикета.
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Освојио више од милијарду долара на лутрији
Цајић је освојила награду након што се првих пет бројева на њеном тикету поклопило са првих пет бројева у извлачењу прошле сриједе, саопштили су званичници лутрије. Играјући Power Play опцију за додатних 1 долар, успјела је да претвори награду од 1 милион долара у 2 милиона долара. Да би освојила џекпот, свих пет добитних бројева плус Powerball морају се поклопити са извученим бројевима.
Она је преузела своју награду од 2 милиона долара (пре опорезивања) у четвртак у сједишту Државне лутрије Масачусетса у Дорчестеру. Рекла је званичницима лутрије да планира да искористи свој добитак за куповину једне куће у Масачусетсу и друге у Босни.
(Мондо)
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