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Алмаса Цајић из БиХ освојила 2 милиона долара у Америци

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 18:50

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Алмаса Цајић из БиХ освојила 2 милиона долара у Америци
Фото: Massachusetts State Lottery

Алмаса Цајић пореклом из БиХ освојила је два милиона долара на Повербол лутрији у Америци, а добитак планира да искористи за куповину кућа у Масачусетсу и Босни

Званичници Државне лутрије Масачусетса идентификовали су мештанку која је освојила 2 милиона долара на Поверболу (Powerball) — за коју се испоставило да је Алмаса Цајић из Лина, пореклом из БиХ.

Наиме, како преносе тамошњи медији, Алмаса је купила добитни тикет у једној локалној продавници у Малдену, која ће исто добити бонус од 20.000 долара за продају добитног тикета.

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Цајић је освојила награду након што се првих пет бројева на њеном тикету поклопило са првих пет бројева у извлачењу прошле сриједе, саопштили су званичници лутрије. Играјући Power Play опцију за додатних 1 долар, успјела је да претвори награду од 1 милион долара у 2 милиона долара. Да би освојила џекпот, свих пет добитних бројева плус Powerball морају се поклопити са извученим бројевима.

Она је преузела своју награду од 2 милиона долара (пре опорезивања) у четвртак у сједишту Државне лутрије Масачусетса у Дорчестеру. Рекла је званичницима лутрије да планира да искористи свој добитак за куповину једне куће у Масачусетсу и друге у Босни.

(Мондо)

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Тагови :

Лутрија

Америка

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