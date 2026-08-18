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Крава отелила теле са двије главе и осам ногу

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:50

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Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала
Фото: Pexel/ Kristian Thomas

Несвакидашњи догађај у јужној Индији изазвао је пажњу јавности, а пошто је рођено теле са двије главе и чак осам ногу.

Ветеринари су позвани на лице мјеста, а према наводима локалних медија, четири до пет сати помагали су крави да донесе младунче на свијет, преноси Дејли Стар.

Када је теле коначно извучено, ветеринари су остали затечени. Пред њима се указала животиња са двије спојене главе и осам ногу - изузетно ријетка аномалија која настаје још током развоја плода у материци.

Несвакидашња вијест брзо се проширила заједницом, па је велики број радозналих мјештана из дистрикта Гунтур дошао да види новорођену животињу.

Према доступним информацијама, теле је угинуло убрзо након рођења, док је крава жива и здрава.

Ветеринари су навели да су овакви случајеви изузетно ријетки и да могу бити посљедица абнормалности које настају током развоја фетуса у материци.

Случајеви животиња рођених са двије главе могу се догодити када се ембрион у раној фази развоја не раздвоји потпуно. Тада настају сијамски, односно спојени близанци, при чему могу имати удвостручене поједине дијелове тијела.

У овом случају, аномалија је била посебно изражена, јер је теле имало двије главе и укупно осам ногу.

Иако овакве животиње могу привући велику пажњу због необичног изгледа, њихове шансе за преживљавање често су веома мале.

Тешке развојне аномалије могу захватити виталне органе и мозак, док неправилно развијене или удвостручене структуре тела могу отежати основне животне функције, попут дисања, храњења и циркулације, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

крава

животиња

Индија

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