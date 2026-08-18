Воцап мијења искуство за воланом: Стижу нове функције

Аутор:АТВ редакција
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Воцап је почео да дистрибуира ново ажурирање за Андроид Ауто и Епл КарПлеј, којим апликација добија низ функција прилагођених коришћењу у аутомобилу.
Међу најважнијим новинама су гласно читање пристиглих текстуалних порука, могућност диктирања одговора, преглед историје позива и приступ омиљеним контактима директно преко система возила. До сада је коришћење ове апликације у аутомобилу било знатно ограниченије, посебно на Епл КарПлеј платформи, гдје су се корисници у великој мјери ослањали на гласовног асистента Сири.
Ново искуство доноси практичнији начин комуникације без потребе да возач узима телефон у руке. Порука може бити прочитана наглас, док се одговор може издиктирати гласом, чиме се смањује потреба за додиривањем паметног телефона. На тај начин Воцап проширује могућности комуникације кроз инфотаинмент систем аутомобила, са функцијама које су усмјерене на једноставније коришћење током вожње.
Највећа промјена односи се на рад са текстуалним порукама. Воцап сада може да прочита пристиглу поруку наглас кроз систем аутомобила, што возачу омогућава да сазна њен садржај без гледања у екран телефона. Након тога, одговор може да се изговори, односно издиктира, без потребе да се паметни телефон узима у руке. Овакав начин комуникације представља значајну промјену у односу на раније ограничене могућности апликације у возилу.
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Функција је посебно значајна због начина на који мијења интеракцију са апликацијом. Умјесто да возач пребацује пажњу између пута, телефона и екрана, основне радње везане за поруке могу се обавити гласом. Воцап тако добија могућност комуникације која је прилагођенија ситуацији у којој корисник треба да остане фокусиран на вожњу.
Историја позива и омиљени контакти
Ажурирање не доноси промјене само када су у питању поруке. Мета је освежила и интерфејс апликације који се приказује на централном екрану возила, па су сада доступне функције које раније нису биле дио овог искуства. Међу њима је историја позива, односно преглед недавних разговора, који корисник може да отвори директно преко дисплеја аутомобила.
Друга важна новина односи се на омиљене контакте. Корисници сада могу брже да дођу до особа које су означили као најважније за позивање, без проласка кроз дуже претраге. Уз то, Воцап добија и наменску иконицу на почетном екрану Андроид Ауто и Епл КарПлеј система, чиме апликација постаје директније доступна кроз интерфејс аутомобила.
Корисници због нових функција не морају да инсталирају додатни софтвер у аутомобилу нити да мијењају његов систем. Нове могућности долазе кроз само ажурирање Воцап апликације на паметном телефону, након чега се функције уводе у оквиру Андроид Ауто и Епл КарПлеј платформи.
Ипак, чињеница да је ажурирање почело да се дистрибуира не значи да ће га сви корисници добити истог тренутка. Мета функционалности пушта постепено, у зависности од региона и уређаја. Док ће једни већ моћи да користе гласно читање порука, диктирање одговора, историју позива и омиљене контакте, други ће на исте функције морати још мало да сачекају. Очекује се да у наредним недјељама нове опције буду доступне свим корисницима, преноси Курир.
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