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Механичар открива: Ово су најбољи половњаци до 3.000 евра за које каже да трче

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:03

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

Искусни механичар Хуан Хосе Ебенезер савјетује који половни аутомобил купити за мање од 3.000 евра и на шта обавезно морате обратити пажњу.

Куповина половног аутомобила често је права лутрија, нарочито када је буџет ограничен. Зато многи возачи прије коначне одлуке траже савјете искусних механичара, а све чешће то раде и путем друштвених мрежа.

Један од њих је шпански механичар Хуан Хосе Ебенезер, који је на ТикТоку окупио више од 370.000 пратилаца захваљујући практичним савјетима о аутомобилима. У једном од својих видеа одговорио је на питање које занима многе возаче: који половни аутомобил би купио за мање од 3.000 евра?

Дачија Сандеро „ради као сат“

Његов први избор била је Дачија Сандеро са 1,5-литарским дизел мотором, за који каже да је изузетно поуздан и да „ради као сат“. Додао је да је и бензинска верзија добар избор за возаче који траже једноставан и економичан аутомобил.

Као другу препоруку издвојио је Тојоту Јарис, посебно моделе произведене између 2006. и 2009. године. Према његовим ријечима, ријеч је о аутомобилима познатим по робусности, дуготрајности и ниским трошковима одржавања.

На листи и Пежо 206, 207 и 307

На његовом списку нашли су се и Пежо 206, 207 и 307, при чему је посебно похвалио моделе опремљене 1.6 ХДи и 2.0 ХДи дизел моторима, али и бензинске верзије.

Исти дизел мотори уграђивани су и у бројне моделе других произвођача, па се међу половним аутомобилима до 3.000 евра могу пронаћи и друге занимљиве опције.

Ипак, механичар наглашава да је код аутомобила у овом цјеновном рангу стање конкретног примјерка често важније од самог модела. Редовно одржавање, сервисна историја и опште стање возила могу бити пресудни приликом куповине.

Стање аутомобила важније од марке

Код старијих аутомобила важну улогу имају и доступност резервних дијелова, цијена поправки, као и број сервисера који добро познају одређени модел. Управо зато једноставнији и распрострањенији аутомобили често могу да буду много исплативији избор од атрактивнијих, али технички сложенијих модела.

Уз детаљан преглед возила прије куповине и савјет стручњака, чак и аутомобил вриједан мање од 3.000 евра може годинама поуздано да служи свом власнику, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Половни аутомобили

Половна аута из Њемачке

Аутомобил

куповина половних возила

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