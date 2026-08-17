Механичар открива: Ово су најбољи половњаци до 3.000 евра за које каже да трче

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Искусни механичар Хуан Хосе Ебенезер савјетује који половни аутомобил купити за мање од 3.000 евра и на шта обавезно морате обратити пажњу.
Куповина половног аутомобила често је права лутрија, нарочито када је буџет ограничен. Зато многи возачи прије коначне одлуке траже савјете искусних механичара, а све чешће то раде и путем друштвених мрежа.
Један од њих је шпански механичар Хуан Хосе Ебенезер, који је на ТикТоку окупио више од 370.000 пратилаца захваљујући практичним савјетима о аутомобилима. У једном од својих видеа одговорио је на питање које занима многе возаче: који половни аутомобил би купио за мање од 3.000 евра?
Његов први избор била је Дачија Сандеро са 1,5-литарским дизел мотором, за који каже да је изузетно поуздан и да „ради као сат“. Додао је да је и бензинска верзија добар избор за возаче који траже једноставан и економичан аутомобил.
Као другу препоруку издвојио је Тојоту Јарис, посебно моделе произведене између 2006. и 2009. године. Према његовим ријечима, ријеч је о аутомобилима познатим по робусности, дуготрајности и ниским трошковима одржавања.
На његовом списку нашли су се и Пежо 206, 207 и 307, при чему је посебно похвалио моделе опремљене 1.6 ХДи и 2.0 ХДи дизел моторима, али и бензинске верзије.
Исти дизел мотори уграђивани су и у бројне моделе других произвођача, па се међу половним аутомобилима до 3.000 евра могу пронаћи и друге занимљиве опције.
Ипак, механичар наглашава да је код аутомобила у овом цјеновном рангу стање конкретног примјерка често важније од самог модела. Редовно одржавање, сервисна историја и опште стање возила могу бити пресудни приликом куповине.
Код старијих аутомобила важну улогу имају и доступност резервних дијелова, цијена поправки, као и број сервисера који добро познају одређени модел. Управо зато једноставнији и распрострањенији аутомобили често могу да буду много исплативији избор од атрактивнијих, али технички сложенијих модела.
Уз детаљан преглед возила прије куповине и савјет стручњака, чак и аутомобил вриједан мање од 3.000 евра може годинама поуздано да служи свом власнику, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
1 д0
Најновије
15
33
15
31
15
25
15
21
15
16
Тренутно на програму