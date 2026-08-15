Затекли сте подигнуте брисаче на свом ауту: Ево шта то може да значи

Аутор:АТВ редакција
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Када аутомобил затекнете у другачијем стању од оног у којем сте га оставили на паркингу, природно је да се запитате да ли је то добар или лош знак - посебно када схватите да вам је неко други подигао брисаче.
Иако на први поглед може дјеловати као ситница, овај потез у различитим ситуацијама може имати више значења.
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Једно од могућих објашњења јесте да је аутомобил био непрописно паркиран. Подигнути брисачи у појединим срединама користе се као неформална порука возачу да је заузео више паркинг мјеста, блокирао пролаз или на неки други начин неправилно оставио возило. Овакав начин упозоравања забиљежен је у различитим дијеловима Европе.
Међутим, значење може бити и другачије. У појединим дијеловима свијета, нарочито у Латинској Америци, подигнути брисачи повезују се са могућношћу да је возило означено као потенцијална мета за крађу.
Због тога возач који примијети да је неко дирао његов аутомобил не би требало да игнорише промјену, већ да обрати пажњу на околности.
Када се очекују ниске температуре и мраз, возачи понекад подижу брисаче како се гумице не би залијепиле за вјетробранско стакло.
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Управо због тога могуће је да је неко други подигао брисаче на паркираном аутомобилу како би спријечио да се током ноћи заледе за стакло.
У било каквој од ових ситуација да се нађете, савјет је да се не реагује непромишљено, већ да се прво процијени ситуација и, уколико постоји разлог за сумњу, аутомобил помјери на безбједно мјесто прије него што возач изађе.
Слична упозорења раније су се односила на предмете намјерно остављене на вјетробранском стаклу.
Зато, уколико затекнете подигнуте брисаче, најприје провјерите гдје је аутомобил паркиран и да ли постоји очигледан разлог за то. Обратите пажњу и на евентуална оштећења на вратима, прозорима и бравама, као и на друге необичне трагове на возилу.
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Сама чињеница да су брисачи подигнути не значи аутоматски да сте били мета криминалаца, али околности у којима сте их затекли могу бити важне за процјену ситуације. Ако постоји сумња да је неко покушао да оштети или обије аутомобил, односно да је возило намјерно означено, потребно је обратити се надлежним органима, преноси "Блиц".
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