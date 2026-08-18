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Рудари одбили да сиђу у јаме због неисплаћене плате

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:49

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Рудник
Фото: Oscar Sánchez/Pexels

Радници Рудника мрког угља "Бреза" јутрос нису сишли у јаму након што су ступили у раднички протест због неисплаћене плате за јул, изјавио је предсједник Синдиката Јасмин Телаловић.

Брезански рудари ступили су јуче у раднички протест и због чињенице да немају информације ни када би им могла бити исплаћена плате.

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- Ми немамо више шта да тражимо у "Брези", ни од нашег менаџмента, јер они немају новац за исплату. Сутра у сједишту Електропривреде БиХ имамо заказан састанак на којем ће се покушати договорити термин испалте плате - навео је Телаловић за федералне медије.

Уколико се сутра не успије постићи договор, он је упозорио да ће у четвртак, 20. августа бити одржан протест, у периоду од 10.00 до 13.00 часова.

Према његовим ријечима, ако ни тада не буде договора, рудари ће одржати протест и у понедјељак, 24. август, пред зградом Владе Федерације БиХ.

Брезански рудник је у проблем са производњом дошао због чињенице да из јаме дубоке 450 метара измјештају опрему, односно "широко чело".

- Ријеч је о опреми вриједној 30 милиона КМ, али која је изложена великим притисцима и циљ је да је заштитимо, те инсталирамо на другом мјесту. Све смо то договорили са Електропривредмом БиХ, али они нама сада кажу да немамо довољно производње за плату - навео је Телаловић.

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Он је додао да то није тачно, јер су прошли мјесец ископали угаљ у вриједности 2.200.000 КМ, док за плату треба, како је навео, од 1.800.000 до 1.900.000 КМ.

(Срна)

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Тагови :

рудник

рудари

Протести

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