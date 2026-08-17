Хакери провалили у систем Службе за послове са странцима: Истражује се одговорност запослених

Аутор:АТВ редакција
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Служба за послове са странцима Босне и Херцеговине потврдила је да је њен информационо-комуникацијски систем био мета хакерског напада, током којег нападач краде корисничке акредитиве и користи их за похрану и дистрибуцију украдених података.
Из Службе наводе да су о сајбер нападу службено обавијештени од безбједносних агенција у Босни и Херцеговини.
„Служба за послове са странцима службено је, од безбједносних агенција у БиХ, обавијештена да је извршен хакерски напад на информационо-комуникацијски систем Службе, гдје нападач краде корисничке акредитиве које користи за похрану и дистрибуцију украдених података“, саопштено је.
Након сазнања о нападу покренуте су активности с циљем заштите података грађана и запослених у Служби.
Посебно забрињава податак да је покренута и унутрашња истрага због сумње да поједини запослени нису правовремено подузели потребне мјере за заштиту информационог система.
„Имајући у виду озбиљност наведеног сазнања, покренута је унутрашња истрага јер постоји сумња да, због несавјесног рада појединих упосленика, нису на вријеме предузете мјере заштите информационог система Службе за послове са странцима“, навели су.
Из Службе засад нису објавили више детаља о обиму напада, врсти података који су евентуално компромитирани нити броју грађана или запослених чији би подаци могли бити погођени.
(Фокус)
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