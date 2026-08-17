Logo

Два "канадера" из Хрватске као помоћ за гашење пожара у БиХ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
17.08.2026 16:39

Коментари:

0
Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Влада Хрватске одобрила је коришћење два авиона "канадера" за помоћ у гашењу пожара у БиХ.

- Влада је данас на телефонској сједници донијела одлуку о преласку границе Оружаних снага Хрватске ради пружања хуманитарне помоћи у гашењем пожара у БиХ на подручју општине Босанско Грахово - саопштила је Влада Хрватске.

Предсједник Владе Андреј Пленковић раније је телефоном разговарао с предсједавајућом Савјета министара Борјаном Криштом која је замолила помоћ Хрватске у гашењу пожара, наведено је у саопштењу.

За извршење овог задатка у БиХ одобрено је кориштење два "канадера" Хрватског ратног ваздухопловства, с двије посаде припадника Оружаних снага Хрватске, преноси Срна.

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто захвалила је Влади Хрватске за помоћ у гашењу пожара на планини Динари.

- Хвала за брзу и конкретну помоћи у гашењу пожара на Динари. У сталној смо координацији како бисмо зауставили ширење пожара - истакла је Криштова.

Пожар на Динари који је прешао из БиХ у Хрватску још није угашен, објавили су јутрос хрватски медији.

Ватра је букнула на ширем подручју Босанског Грахова прије неколико дана, а шири се према дубини Парка природе Динара, те према насељима у подножју планине.

Подијели:

Тагови :

канадер

пожар

Хрватска

Босна и Херцеговина

Коментари (0)

Више из рубрике

"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"

БиХ

"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"

8 ч

0
Стан кључеви

БиХ

Људи шокирани цијеном гарсоњере у Сарајеву: За 29 квадрата власник тражи 205.000 КМ

10 ч

0
računar, haker, tehnologija

БиХ

Хакерски напад на Службу за послове са странцима БиХ: Краду корисничке податке, покренута истрага

10 ч

1
Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској

БиХ

Цвијановић: Бошњачки политичари поново воде кампању за опозицију у Српској

1 д

10

  • Најновије

22

54

Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

22

42

Зашто Срби и данас траже савјет од Светог Евсигнија: Поука коју не смијете игнорисати пред Преображење

22

42

Из Бијељине до Русије, па до далеке Кине - млади Давид Симеуновић остварује своје снове

22

21

У Пекингу свјетске игре хуманоидних робота: Такмичење у 51 дисциплини

22

18

"Трампова пријетња царином од 100 одсто на британску робу није блеф"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима