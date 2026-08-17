Два "канадера" из Хрватске као помоћ за гашење пожара у БиХ

Коментари:0
Влада Хрватске одобрила је коришћење два авиона "канадера" за помоћ у гашењу пожара у БиХ.
- Влада је данас на телефонској сједници донијела одлуку о преласку границе Оружаних снага Хрватске ради пружања хуманитарне помоћи у гашењем пожара у БиХ на подручју општине Босанско Грахово - саопштила је Влада Хрватске.
Предсједник Владе Андреј Пленковић раније је телефоном разговарао с предсједавајућом Савјета министара Борјаном Криштом која је замолила помоћ Хрватске у гашењу пожара, наведено је у саопштењу.
За извршење овог задатка у БиХ одобрено је кориштење два "канадера" Хрватског ратног ваздухопловства, с двије посаде припадника Оружаних снага Хрватске, преноси Срна.
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто захвалила је Влади Хрватске за помоћ у гашењу пожара на планини Динари.
- Хвала за брзу и конкретну помоћи у гашењу пожара на Динари. У сталној смо координацији како бисмо зауставили ширење пожара - истакла је Криштова.
Пожар на Динари који је прешао из БиХ у Хрватску још није угашен, објавили су јутрос хрватски медији.
Ватра је букнула на ширем подручју Босанског Грахова прије неколико дана, а шири се према дубини Парка природе Динара, те према насељима у подножју планине.
БиХ
8 ч0
БиХ
10 ч0
БиХ
10 ч1
БиХ
1 д10
Најновије
22
54
22
42
22
42
22
21
22
18
Тренутно на програму