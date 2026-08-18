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Ови знакови од 25. августа неће знати шта ће с парама

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 14:13

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Фото: Pexels/Jakub Zerdzicki

Ако сте овог љета имали утисак да новац само пролази кроз ваше руке, крај августа могао би да донесе промјену. Према астролошким прогнозама, од 25. августа за три знака Зодијака почиње знатно повољнији финансијски период.

Улазак Сунца у знак Дјевице ставља акценат на посао, новац, практичне одлуке и сређивање свега што се претходних мјесеци нагомилало. За неке то може значити повратак новца који дуго чекају, за друге нову пословну понуду или додатни извор зараде, док ће поједини хороскопски знаци коначно добити прилику да растерете кућни буџет.

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Лав

Лавовима посљедња недјеља августа може донијети оно што су већ готово отписали – новац који им неко дугује или пословну прилику на коју дуго чекају. Посебно би могли да се покрену послови који имају везе са иностранством, некретнинама или продајом вредније имовине.

Ипак, астролошки савјет за Лавове јесте да не журе. Уколико планирају већу продају или важан финансијски потез, крај мјесеца могао би да донесе повољније околности него што тренутно очекују. Такође, не би требало унапријед да причају о плановима и заради. Овога пута најбоље резултате могу добити ако своје пословне потезе задрже за себе док све не буде завршено.

Рак

За Ракове долази период у којем би њихов досадашњи труд коначно могао да буде примјећен - и плаћен. Они који су дуго преузимали додатне обавезе на послу могли би да отворе разговор о већој заради, док се Раковима који раде приватно или хонорарно могу појавити нови клијенти и додатни ангажмани.

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Најважније је да не потцијене свој рад. Ако буду преговарали о новом послу или заради, не би требало одмах да пристану на први понуђени износ. Крај августа може им дати много бољу преговарачку позицију. Ово је такође добар тренутак да се позабаве старим дуговањима и наплатом послова који су већ завршени.

Дјевица

Дјевице би могле да осјете највеће финансијско олакшање. Период који почиње око 25. августа може донијети рјешење проблема који их оптерећује већ неко вријеме - од заосталих рачуна и дугова до кредита или минуса. Могућа је и неочекивана уплата, повратак старе пословне понуде, додатни хонорар или новац који им неко дугује.

Неким Дјевицама може се вратити прилика коју су раније одбиле, али сада под знатно бољим условима. Зато је најважније да не доносе одлуке из страха и не прихватају нешто само зато што желе тренутну сигурност. Мало стрпљења могло би да им се исплати.

(ЖенаБлиц)

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