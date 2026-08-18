Logo

Грчка уводи ''црну листу'' проблематичних туриста: Ево ко би могао завршити на њој

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:52

Коментари:

0
Саламина, острво у Грчкој
Фото: Sman Younas / Pexels

Иницијатива о увођењу „црне листе” за проблематичне туристе у Грчкој настала је у регионалним туристичким круговима и Фејсбук групама попут „Грчка инфо”, са циљем да се власницима смјештаја пружи једнака заштита какву гости већ имају кроз јавне оцјене и рецензије.

Коме је намијењена и ко би имао приступ? Листа би обухватала искључиво госте који праве озбиљне прекршаје, а увид у евиденцију имали би власници апартмана, туристичке агенције, администратори група за издавање и платформе за резервацију.

Башчаршија, Сарајево

БиХ

Јапанци сјели насред Башчаршије да попију кафу па постали хит на друштвеним мрежама

Разлози за уврштавање на листу

На листу не би доспјели гости који се оправдано жале, већ само они против којих постоје конкретни докази за злоупотребе као што су:

- Уцјењивање лошим рецензијама ради бесплатног боравка или повраћаја новца.

- Неплаћање рачуна и бјежање из смјештаја.

- Намјерно оштећивање или крађа инвентара и одбијање надокнаде штете.

- Вријеђање, пријетње и агресивно понашање према особљу.

- Кршење кућног реда, организовање забрањених журки и понављање инцидената у више објеката.

Свака пријава захтјевала би приложену документацију и провјеру навода како би се спријечиле злоупотребе од стране домаћина. Гости који доспију на листу знатно би теже проналазили смјештај у будућности, јер би власници и агенције могли унапријед да провјере њихову историју прије прихватања резервације.

Новац

Друштво

Пензионерима у дијелу БиХ стиже 100 КМ једнократне помоћи

Заговорници ове идеје истичу да, ако туристи имају право да јавно оцјењују смјештај, и домаћини би требало да имају право да знају коме издају своју имовину.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

туристи

смјештај

Коментари (0)

Прочитајте више

Пчела

Друштво

У пожарима страдале бројне кошнице пчела: Пчелари претрпјели велику штету

1 ч

0
Њемачки овчар поред врата сједи.

Свијет

Отишао је у шетњу и више се никада није вратио: Пас усмртио мушкарца

1 ч

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Свијет

Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година у Аустралији заснована на измишљеним подацима

1 ч

0
Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала

Хроника

Због краве завршила у оптуженичкој клупи, пријети јој три године затвора

1 ч

0

Више из рубрике

Њемачки овчар поред врата сједи.

Свијет

Отишао је у шетњу и више се никада није вратио: Пас усмртио мушкарца

1 ч

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Свијет

Забрана друштвених мрежа за млађе од 16 година у Аустралији заснована на измишљеним подацима

1 ч

0
Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физикалних и хемијских својстава, које су у међусобној вези.

Свијет

Марко повео породицу на најјефтиније љетовање: Ово му се није допало

2 ч

1
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Токио подржава терористичке нападе Кијева на цивиле

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

У Њемачкој затворено 15.000 ресторана и хиљаде љекарских ординација, ово су разлози

14

52

Трамп објавио мапу са Ормуским мореузом: ''Нова територија САД''

14

52

Манијак са маском Чакија терорисао пролазнике: Полиција на ногама

14

51

Преминуо архимандрит Сава Ристић

14

46

Гужве на више граничних прелаза, ево гдје се највише чека

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима