Грчка уводи ''црну листу'' проблематичних туриста: Ево ко би могао завршити на њој

Аутор:АТВ редакција
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Иницијатива о увођењу „црне листе” за проблематичне туристе у Грчкој настала је у регионалним туристичким круговима и Фејсбук групама попут „Грчка инфо”, са циљем да се власницима смјештаја пружи једнака заштита какву гости већ имају кроз јавне оцјене и рецензије.
Коме је намијењена и ко би имао приступ? Листа би обухватала искључиво госте који праве озбиљне прекршаје, а увид у евиденцију имали би власници апартмана, туристичке агенције, администратори група за издавање и платформе за резервацију.
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На листу не би доспјели гости који се оправдано жале, већ само они против којих постоје конкретни докази за злоупотребе као што су:
- Уцјењивање лошим рецензијама ради бесплатног боравка или повраћаја новца.
- Неплаћање рачуна и бјежање из смјештаја.
- Намјерно оштећивање или крађа инвентара и одбијање надокнаде штете.
- Вријеђање, пријетње и агресивно понашање према особљу.
- Кршење кућног реда, организовање забрањених журки и понављање инцидената у више објеката.
Свака пријава захтјевала би приложену документацију и провјеру навода како би се спријечиле злоупотребе од стране домаћина. Гости који доспију на листу знатно би теже проналазили смјештај у будућности, јер би власници и агенције могли унапријед да провјере њихову историју прије прихватања резервације.
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Заговорници ове идеје истичу да, ако туристи имају право да јавно оцјењују смјештај, и домаћини би требало да имају право да знају коме издају своју имовину.
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