Марко повео породицу на најјефтиније љетовање: Ово му се није допало

Аутор:АТВ редакција
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Породица из Србије провела је седам дана у Драчу и описала смjештај, цијене, плаже, паркинг, саобраћај и путовање аутомобилом.
Драч је и овог лета међу популарним изборима туриста из Србије, а искуство једне породице која је у овом албанском љетовалишту провела седам дана открива како изгледају смештај, плаже, цене, паркинг и саобраћај. Марко, који је у Драч путовао са супругом и троје деце, посебно је издвојио једну ствар која му се није допала хигијену града.
Марко је своје искуство поделио у Фејсбук групи „Летовање у Албанији“, где је описао како је изгледао њихов боравак, колико су плаћали смештај, какве су плаже обишли и са каквим су се проблемима сусрели током вожње аутомобилом.
Према његовим ријечима, породица је била смјештена у веома пространом студију који је имао брачни кревет, два одвојена лежаја, кухињу и купатило. Воде, како наводи, није недостајало, а додатна погодност био је паркинг у хладу, пише Блиц.
За такав смештај плаћали су 35 евра по ноћењу.
Када је ријеч о плажама, Марко наводи да је море у Драчу веома плитко, нарочито у близини обале.
Вода је, према његовом искуству, често мутна због ситног пјеска, али се ситуација мијења када се од обале оде нешто даље. Како наводи, већ на око 20 метара од обале нема истог проблема.
Породица је током боравка посетила и Калмит плажу, која се налази северно од Драча.
За разлику од плажа ближе граду, на Калмиту дубина почиње знатно раније. Плажа је удаљена око десет километара од центра, па Марко препоручује одлазак аутомобилом.
Као једну од предности издваја и то што је на овој плажи могуће пронаћи бесплатан паркинг.
Управо се паркинг показао као један од највећих проблема током њиховог љетовања.
Породица је аутомобилом обилазила и друге, удаљеније плаже, али су, како је Марко описао, два дана изгубили доста времена тражећи мјесто за паркирање.
Због тога посебно савјетује да се приликом избора смјештаја обрати пажња на то да ли је паркинг обезбијеђен.
У самом Драчу, према његовом искуству, проналажење паркинга може бити веома компликовано, нарочито током сезоне када је већи број туриста.
Иако је имао примједбе на поједине ствари, Марко је посебно позитивно оцијенио цијене.
Према његовом искуству, цијене у Драчу су веома приступачне, што је оцијенио као једно од пријатнијих изненађења током боравка.
Ни споразумевање са локалним становништвом, како наводи, није представљало проблем. Енглески се користи без већих потешкоћа, посебно међу млађим становништвом.
Ипак, један проблем му је посебно засметао.
Марко је као највећу замјерку издвојио хигијену града, наводећи да су поједини контејнери били препуни и да је смеће често било видљиво на улицама.
Према његовом опису, контејнера има доста, али недостају канте за отпатке, због чега се смеће може видјети и ван предвиђених мјеста.
Управо је стање чистоће, како наводи, било оно што му је највише покварило утисак о Драчу.
Ни саобраћај није оставио нарочито позитиван утисак.
Марко је стање на улицама описао као веома хаотично, посебно из угла возача који није навикао на локални начин вожње.
За породице које у Драч долазе аутомобилом, управо комбинација густог саобраћаја и проблема са паркингом може представљати један од већих изазова током сезоне.
Ипак, упркос свим замеркама, породица је током седам дана боравка навела да није имала никаквих проблема.
Марко је издвојио и искуство са навигацијом током путовања.
Туристима који у Драч путују аутомобилом посебно савјетује да обрате пажњу на руту коју им предлаже навигација.
Како је навео, навигација их је у једном тренутку усмјерила на сјеверну обилазницу око Драча, што се показало као веома лош избор.
За деоницу од око 30 километара требало им је приближно сат и по времена, након чега су изашли на аутопут у Тирани и прошли кроз центар града.
Због тога Марко саветује да се при повратку користи рута којом су дошли, умјесто да се слијепо прати алтернативни правац који предлаже навигација.
Још један детаљ који је издвојио односи се на цијену горива.
Према његовом искуству, гориво у Албанији било је скупље него у Србији, па и на тај трошак треба рачунати приликом путовања аутомобилом.
Путарине су их, како је навео, при уласку коштале пет евра, док су при изласку платили 2,5 евра. У повратку је распоред трошкова био обрнут.
Након седам дана у Драчу, Марково искуство показује да ово албанско љетовалиште има и предности и мане.
Међу позитивним странама издвојио је повољан смјештај, приступачне цијене, простран студио и добар избор плажа, док су му највећи проблем представљали паркинг, саобраћај и хигијена појединих дијелова града.
За породицу са троје дјеце важна предност била је и могућност да се аутомобилом обиђу плаже у околини, посебно Калмит, где је море дубље него на градским плажама и гдје се може пронаћи паркинг.
Искуство ове породице тако показује и једну од карактеристика летовања у Драчу - дестинација може понудити релативно повољан смјештај и цијене, али боравак аутомобилом захтијева нешто више планирања, посебно када је ријеч о паркингу и избору руте.
Драч тако и даље остаје опција за љетовање уз море по приступачнијим цијенама, али искуства туриста показују да коначан утисак у великој мјери зависи од избора смјештаја, плаже и начина превоза, преноси Бизпортал.
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