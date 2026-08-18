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Слоба Радановић: Брао сам вишње, истоварао шлепере...

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 12:21

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Слоба Радановић
Фото: Youtube/K1 Televizija

Пјевача Слобу Радановића јавност је упознала током његовог учешћа, а потом и побједе у такмичењу "Пинкове звезде", док се претходно појављивао и у "Звездама Гранда“. Ипак, широј публици постао је познат након уласка у ријалити "Задруга".

Као и многе његове колеге, Слоба је прије велике популарности прошао кроз бројне изазове и није бирао посао када је требало зарадити новац.

Радановић никада није крио да је још као младић радио различите послове како би имао свој џепарац и помогао себи.

"Док се нисам бавио музиком радио сам као клинац у обезбијеђењу", испричао је Радановић једном приликом.

Пјевач је открио и да је радио тешке физичке послове, као и да је током сезоне брао воће, истоварао камионе и радио на грађевини.

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Ја сам као клинац за џепарац брао вишње, јабуке, истоварао шлепере са цементом и угљем, висио по цијели дан са лимарима на лименом крову, на плус 40 и теглио лимене плоче и цигле - открио је пјевач прије пар година.

Вртоглава популарност

Подсјетимо, Радановић се појавио први пут на малим екранима у Звездама Гранда, али није остварио успјех. Широј јавности је постао познат након учешћа у Пинковим Звездама, а вртоглаву популарност стекао је након прве сезоне Задруге. Својевремено га је пјевачица Дара Бубамара назвала "балваном", али то му није нарушило углед "фрајера" у јавности.

Тадашњу супругу је јавно преварио у ријалитију, убрзо се и развео, а интересовање девојчица је само расло. Нешто касније је упознао Јелену са којом је упловио у мирну луку.

(Курир)

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Тагови :

Слоба Радановић

Пјевач

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