Овог Србина је вољела Ведрана Рудан

Аутор:АТВ редакција
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Други супруг књижевнице Ведране Рудан био је осам година млађи адвокат Љубиша Драгељевић, Србин, са којим је живјела у Ријеци.
Ведрана Рудан преминула је у 77. години, након двогодишње борбе са тешким обликом рака жучних канала.
Након окончања првог брака, њен живот кренуо је у другом правцу. Њен други супруг био је осам година млађи адвокат Љубиша Драгељевић.
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За разлику од првог брака, који је Рудан описивала кроз тешка искуства и насиље, однос са другим супругом представљан је као стабилан и складан.
"Сјећам се једне фантастичне промоције у Варшави, изашло је 'Ухо, грло, нож' и све оно што сам писала је истина, а они су мислили да се ја шалим. Ја сам у тој књизи описала како сам ја '91, почетак рата, између вас злочинаца и мене жртве из нехата сам се заљубила у једног човјека, кунем се Богом у кога не вјерујем, појма нисам имала да је Србин. Он се звао Љубиша, ја нисам знала да је он Србин, али мој шеф јесте, и да ради у Ријеци", причала је у Београду.
Ведрана је тада ухваћена у афери, а шеф ју је натјерао да исприча колегама због чега је напустила мужа Хрвата због Србина.
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"И ја то причам у Пољској и шеф је тражио од мене да ја пред свима кажем зашто сам ја у тешким тренуцима за Хрватску одлучила да напустим Хрвата, који успут речено није био Хрват него Словенац, али овај (шеф) то није знао, и зашто сам се упустила у блудне радње са Србином. Мислила сам да је човјек луд, али видим да све колеге гледају у мене и очекују да дам одговор. И сад куд ћу, шта ћу, мој муж Хрват (нисам ишла у детаље да је Словенац) има оваквог, мој љубавник Србин има оваквог, кад налетим на неког усташу који има оваквог, одо ја за усташом. Сви ме гледају, нико се не смије, и један новинар вели: 'Могу ли Вас нешто питати, чији к**** је већи?', а ја одговарам: 'Нису ме сви Срби ка*али, нису ни сви Хрвати', а он каже: 'Значи немате одговор?', а ја говорим: 'Па за сад, не знам'. А ни сад не знам, пошто сам гост овдје (у Србији, прим.аут.), а гост мора бити добар. Ја навијам за српске", испричала је књижевница својевремено.
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