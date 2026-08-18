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Бањалучанин приведени због крађе сефа из приватне клинике

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 10:57

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Бањалучка полиција привела је Н.М, Д.Ђ. и Н.М. из тог града због сумње да су провалили у приватну клинику из које је украден метални сеф с новцем у којем се налазило око 300 КМ.

У ПУ Бањалука наводе да је над Н.М, Д.Ђ. и Н.М. извршена криминалистичка обрада због сумње да су починили кривично дјело тешка крађа.

”Полицији је 14. августа пријављено да су непозната лица насилно ушла у просторије приватне клинике у Бањалуци, гдје су пронашли и украли метални сеф са новцем. О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, наводе у полицији.

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Тагови :

тешка крађа

Крађа

Бањалука

привођење

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