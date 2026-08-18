Бањалучанин приведени због крађе сефа из приватне клинике

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бањалучка полиција привела је Н.М, Д.Ђ. и Н.М. из тог града због сумње да су провалили у приватну клинику из које је украден метални сеф с новцем у којем се налазило око 300 КМ.
У ПУ Бањалука наводе да је над Н.М, Д.Ђ. и Н.М. извршена криминалистичка обрада због сумње да су починили кривично дјело тешка крађа.
”Полицији је 14. августа пријављено да су непозната лица насилно ушла у просторије приватне клинике у Бањалуци, гдје су пронашли и украли метални сеф са новцем. О свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука”, наводе у полицији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
52
14
52
14
51
14
46
14
37
Тренутно на програму