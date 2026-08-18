Срби у шоку гледали како им односе ствари: Грци увели ригорозну мјеру

Аутор:АТВ редакција
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Оштар ударац за све који воле да "чувају" мјесто на обали! Општина Касандра на Халкидикију покренула је масовну акцију чишћења плажа од остављених пешкира, асура, приватних лежаљки и сунцобрана, на шта се посебно упозоравају туристи из Србије.
Ова ригорозна мјера спроводи се без икаквог изузетка. Надлежни су упутили јасно упозорење свим посјетиоцима да је ноћно остављање опреме ради "резервисања" идеалног мјеста за наредни дан строго забрањено.
Прије него што комуналне службе пређу на уклањање, на опреми се остављају јасна обавјештења на грчком, енглеском и једном словенском језику. На овај начин су се осигурали да упозорење буде потпуно разумљиво и огромном броју наших туриста који сваке године љетују на Касандри. Масовна "чистка" је већ увелико спроведена у најпопуларнијим летовалиштима: Ханиотију, Калитеи, Мола Каливи, Неа Скионију, на обалном потезу између Полихрона и Криопигија.
На мрежама је чак био и снимак како Срби у шоку гледају док грчки комуналци односе ствар са плаже, укључујучи чак и столице на расклапање.
Хроника
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Из локалне општине поручују да се овдје неће зауставити и да ће контроле ускоро обухватити и све остале плаже на полуострву.
Оно што ће многе шокирати јесте чињеница да се заплењене ствари не враћају власницима! Сав одузети плажни мобилијар који општинске службе уклоне, шаље се директно и бесповратно у системе за рециклажу.
Тим поводом огласио се и портал Грчка инфо са јасном поруком за све посјетиоце:
"Туристима савјетујемо да након одласка са плаже понесу своју опрему са собом и да је не остављају до наредног дана, чак ни уколико је реч о плажи на којој бораве свакодневно", наводе на порталу Грчка инфо, преноси Телеграф.
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