Пензионерима у дијелу БиХ стиже 100 КМ једнократне помоћи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једнократна помоћ пензионерима ТК у износу од 100 КМ требала би бити исплаћена уз августовску пензију, након што је Влада Тузланског кантона данас завршила посљедњи процедурални корак потребан за реализацију ове мјере.
Влада ТК дала је сагласност на Одлуку Министарства за рад, социјалну политику и повратак којом се Федералном заводу ПИО Мостар преноси укупно 3.904.300 КМ.
БиХ
Виз Ер ове зиме уводи три нове атрактивне линије из Сарајева
Новац је намијењен за исплату једнократне помоћи пензионерима са подручја Тузланског кантона који примају најнижу пензију, а сваки корисник обухваћен овом мјером добиће по 100 КМ.
Данашњом одлуком практично су завршене процедуре које су биле у надлежности Владе Тузланског кантона, чиме су створени предуслови да Федерални завод ПИО изврши исплату.
Како је раније најављено, једнократна помоћ пензионерима ТК требала би бити уплаћена заједно са пензијом за август, што значи да би корисници новац требали добити приликом наредне редовне исплате пензија.
За ову намјену из кантоналног буџета осигурано је нешто више од 3,9 милиона КМ, а помоћ од 100 КМ представља додатну подршку пензионерима са најнижим примањима.
Друштво
У пожарима страдале бројне кошнице пчела: Пчелари претрпјели велику штету
Ријеч је о готово 39.000 пензионера са подручја Тузланског кантона који би требали бити обухваћени овом мјером.
Исплата 100 КМ пензионерима у Тузланском кантону тако више не зависи од нових одлука кантоналне Владе, већ од реализације преноса средстава и саме исплате путем Федералног завода ПИО.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
52
14
52
14
51
14
46
14
37
Тренутно на програму