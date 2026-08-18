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Виз Ер ове зиме уводи три нове атрактивне линије из Сарајева

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 13:29

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Авион компаније Виз Ер
Фото: Tibor Szabo / Pexels

Како је објављено на Фејсбук страници познате авиокомпаније Виз Ер, путници ће добити додатне могућности за директна путовања према европским градовима.

Из Сарајева ће током предстојеће зимске сезоне бити доступне директне авионске линије према још три европска града, Братислави, Берлину и Прагу.

Како је објављено на Фејсбук страници познате авиокомпаније Виз Ер, ове дестинације биће уврштене у зимску понуду летова из главног града Босне и Херцеговине, чиме ће путници добити додатне могућности за директна путовања према европским градовима.

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Братислава, Берлин и Праг постаће дио мреже дестинација Виз Ер из Сарајева, у склопу проширења понуде ове авиокомпаније, преноси Ослобођење.

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Тагови :

летови

Сарајево

авион

путници

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