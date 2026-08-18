Виз Ер ове зиме уводи три нове атрактивне линије из Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Како је објављено на Фејсбук страници познате авиокомпаније Виз Ер, путници ће добити додатне могућности за директна путовања према европским градовима.
Из Сарајева ће током предстојеће зимске сезоне бити доступне директне авионске линије према још три европска града, Братислави, Берлину и Прагу.
Како је објављено на Фејсбук страници познате авиокомпаније Виз Ер, ове дестинације биће уврштене у зимску понуду летова из главног града Босне и Херцеговине, чиме ће путници добити додатне могућности за директна путовања према европским градовима.
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Братислава, Берлин и Праг постаће дио мреже дестинација Виз Ер из Сарајева, у склопу проширења понуде ове авиокомпаније, преноси Ослобођење.
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