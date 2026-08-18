Важна вијест за пензионере: Погледајте шта Фонд ПИО Српске организује

Аутор:АТВ редакција
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Пензионери из Велике Обарске имају могућност да у четвртак обаве бесплатан интернистички преглед, поручили су из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске, нагласивши да на овај начин желе да помогну пензионерима.
"Важно за наше пензионере! Бесплатни интернистички прегледи стижу у вашу мјесну заједницу", објављено је на Фејсбук страници Фонда ПИО.
У објави се наводи да Фонд ПИО, у сарадњи са Градским удружењем пензионера, ЈЗУ Болница "Свети Врачеви" и ЈЗУ Дом здравља Бијељина, покреће серију бесплатних интернистичких прегледа, тамо гдје њихови пензионери живе.
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"Мјесна заједница Велика Обарска, 20. август 2026. године, од 8 часова. Наши здравствени радници долазе ближе вама, са циљем да превентивни прегледи буду доступнији, једноставнији и правовременији. Бринемо о здрављу. Бринемо о нашим пензионерима. Бринемо о сваком кориснику", наводи се у објави.
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