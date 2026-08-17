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Акције Најка пале на најнижи ниво

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17.08.2026 19:37

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Акције Најка пале на најнижи ниво
Фото: Tanjug/AP/Jason DeCrow

Акције компаније Најк (Nike) пале су данас на најнижи ниво у више од деценије, достигавши нови минимум још од 2014. године.

Од почетка године акције овог гиганта спортске обуће пале су 38 одсто, а велики дио пада приписује се континуираној слабости пословања у Кини, гдје је продаја у фискалној 2026. години пала 11 одсто међугодишње, на 5,85 милијарди долара, наводи се у Најковом извјештају о резултатима за четврти квартал.

ЈП Морган је почетком овог мјесеца снизио препоруку за акције Најка са "неутрално" на "underweight" (испод тржишног пондера), уз истовремено смањење циљне цијене са 47 на 40 долара, због забринутости у вези са дугорочним планом компаније за преокрет пословања.

Акције компаније пале су 2,87 одсто, на 39,55 долара по акцији, у 11.05 часова по источном америчком времену.

С друге стране, велепродаја је порасла 4 одсто, на 6,6 милијарди долара, што указује на одређене позитивне ефекте поновног ослањања на малопродајне партнере.

Бруто маржа је такође порасла на 49,2 одсто, али Најк наводи да је највећи дио тог побољшања повезан са опоравком трошкова царина, па се не може у потпуности сматрати показатељем бољег основног пословања.

Укупно гледано, инвеститори и даље чекају јасније знаке да Никеов план опоравка даје резултате, док компанија истовремено покушава да смањи трошкове и преокрене тренд слабије продаје на кључним међународним тржиштима.

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Тагови :

Најк

берза

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