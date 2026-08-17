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Скочио евро

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 16:05

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Скочио евро
Фото: Envato/ Conceptual

Вриједност евра у односу на долар порасла је данас на највиши ниво за посљедња два мјесеца, превасходно због различитих очекивања о кретању каматних стопа у Европској унији и Сједињеним Америчким Државама.

Према подацима са валутне берзе Форекс, вриједност евра је у 14.20 часова износила 1,15935 долара.

Тржишта све више очекују да ће Европска централна банка повећати каматне стопе за 25 базних поена на састанку о монетарној политици у септембру, а вјероватноћа таквог сценарија тренутно износи чак 84 одсто, преноси Трејдинг економикс.

Инвеститори су истовремено смањили очекивања да ће америчке Федералне резерве повећати каматне стопе до краја године.

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Најновији економски подаци из Сједињених Америчких Држава додатно су учврстили процјене да би Фед на наредном састанку могао да задржи камате на садашњем нивоу.

На тај начин се све више повећава разлика између очекиване монетарне политике Еврозоне и Сједињених Америчких Држава, што иде у прилог евру.

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Европска валута је ипак и даље рањива на високе цијене енергената, а тензије на Блиском истоку повећавају ризик од даљег раста цијена нафте и гаса, што би могло додатно да оптерети привреду Еврозоне, преноси Танјуг.

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Таг :

евро

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