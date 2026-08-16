Талас банкрота тресе Њемачку, три сектора предњаче

Аутор:АТВ редакција
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У мају је у Њемачкој 1.995 компанија поднијело захтјев за стечај, што је два одсто мање него у истом мјесецу прошле године.
То је први међугодишњи пад још од фебруара, саопштио је њемачки завод за статистику Дестатис, а пренијела Њемачка новинска агенција (дпа).
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Ипак, слика за првих пет мјесеци године много је неповољнија. Од јануара до маја њемачки општински судови примили су 10.546 захтјева за стечај, што је готово пет одсто више него у истом периоду 2025. године.
Судови су процијенили укупна потраживања повјерилаца од компанија које су отишле у стечај у периоду од јануара до маја на око 15,4 милијарде евра. То је знатно мање од 25,7 милијарди евра годину дана раније. Статистичари ову разлику објашњавају тиме што је током 2025. године банкротирао већи број великих компанија.
Подаци о стечајевима улазе у статистику тек након прве одлуке надлежног суда. Од подношења захтјева до те одлуке може проћи и до три мјесеца, због чега је стварни број компанија које су запале у стечај вјероватно већи.
Стопа стечаја од јануара до маја износила је 29,8 компанија на 10.000 фирми.
Највећи број стечајева забиљежен је у сектору транспорта и складиштења, гдје је стопа износила 57,2 стечаја на 10.000 компанија.
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Слиједи угоститељство са 49,2, док је у грађевинарству забиљежено 44 стечаја на 10.000 фирми.
Талас банкрота посљедица је вишегодишње стагнације њемачке привреде, наводи "Феникс Магазин".
Кредитна агенција Цредитреформ процјењује да се тренд неће преокренути пре сљедеће године. Леибницов институт за економска истраживања у Халеу, који сваког мјесеца анализира кретање стечајева, за јул чак предвиђа "изузетно висок“ број банкрота.
Проблеми нису заобишли ни грађане. У мају је у Њемачкој 5.926 грађана прогласило лични банкрот, што је готово 10 одсто мање него годину дана раније.
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Међутим, у првих пет мјесеци године број личних банкрота достигао је 32.093, односно готово два одсто више него у истом периоду 2025. године.
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