Лоше вијести за воћаре - преполовљен принос

Аутор:АТВ редакција
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Воћари у Републици Српској до прије двадесетак дана рачунали су да ће ова година бити једна од најуспјешнијих, али је дуготрајна суша нанијела штету квалитету и приносу воћа, који ће бити око 50 одсто мањи, изјавио је Срни предсједник Удружења воћара Српске Драгоја Дојчиновић.
"Рачунали смо да ћемо ову годину имати рекордну, по нашим процјенама требали смо да имамо око 40.000 тона воћа, али неће бити ни близу тога", навео је Дојчиновић.
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Он је додао да су пресушиле акумулације из којих се наводњава.
Дојчиновић је рекао да је почела берба раних сорти јабуке, док се већ увелико бере крушка.
"Кренула је и берба крушке виљамовке, а ријеч је о сорти која се задња бере. Плодови се морају склањати због високе температуре ваздуха. Биљка се бори само да преживи. Када нема воде, из плодова се повлаче сокови у биљку и плодови су све ситнији", објаснио је Дојчиновић.
Он је указао да су плодови ситни и да немају стандарде које тржиште тражи, али да је таква ситуација и у региону и Европи.
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Лош принос, додао је Дојчиновић, сигурно ће утицати и на већу цијену воћа.
"Откупљивачи ће искоритити ситуацију да купе јефтино воће од произвођача, а када дође воће у маркете биће високе цијене. Процјењује се да ће Европи недостајати најмање 20 до 30 одсто воћа. Француска ове године неће имати бербе, јер им је изгорјело све, а они су иза Пољске други по величини произвођач воћа у Европи", рекао је Дојчиновић.
Он је навео да су воћари у Српској добро прошли са бресквом, а да ће најбоље проћи произвођачи грожђа, којима одговара висока температура.
"Имали су добро прољеће, биће мањи род, али висок квалитет", нагласио је Дојчиновић, преноси "Срна".
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