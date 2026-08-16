Најављена нова поскупљења у БиХ, ови производи су на удару

Аутор:АТВ редакција
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Грађане Босне и Херцеговине на јесен би могао дочекати нови притисак на кућне буџете.
Дуготрајна суша и екстремно високе температуре већ су оставиле озбиљне посљедице на пољопривредну производњу, а највећи проблем тренутно представља кукуруз, чији би приноси на појединим подручјима могли бити мањи и до 80 или 90 одсто.
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То не значи да ће цијене хране аутоматски скочити, али отвара могућност новог удара на потрошаче. Ако буде мање домаће сточне хране, произвођачи ће бити принуђени да је набављају скупље или да смањују производњу.
Први притисак могао би се зато појавити управо тамо гдје га грађани највише осјете, код меса, млијека и других производа животињског поријекла.
Посебан проблем је што посљедице суше нису ограничене само на једну културу. Пољопривредници у БиХ упозоравају на штету на кукурузу, воћу и поврћу, док је екстремна врућина погодила и сточни фонд.
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Према упозорењима из пољопривредног сектора, производња млијека већ трпи посљедице топлотног стреса код животиња, преноси "Аваз".
Најдраматичнији подаци стижу из производње кукуруза. Предсједник Удружења пољопривредних произвођача села Семберије и Мајевице Саво Бакајлић изјавио је да би овогодишњи приноси могли бити мањи између 80 и 90 посто, уз упозорење да би у наредном периоду могла порасти цијена сточне хране.
Кукуруз је важна компонента исхране стоке. Ако његова цијена или цијена друге сточне хране порасте, расте и трошак производње меса и млијека. Тај трошак се, прије или касније, може прелити на крајњу цијену производа.
Управо око меса већ постоје озбиљна упозорења из пољопривредног сектора. Они кажу да би, уколико се настави смањивати производња меса у Европској унији, цијене меса могле значајно порасти.
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Проблем за домаће потрошаче додатно је изражен због чињенице да БиХ значајан дио прехрамбених производа и сировина набавља из иностранства.
Ако суша смањи производњу у Европи, европски произвођачи имају мање робе за извоз, док цијене на тржишту могу расти. Посљедице таквих поремећаја БиХ може осјетити управо кроз увозне цијене. На то већ упозоравају домаћи пољопривредници.
Јасно је да би се посљедице овогодишње суше могле осјетити тек након што се направи коначан обрачун приноса током јесени и када почну нови циклуси набавке сточне хране и пољопривредних производа.
Другим ријечима, суша данас не значи аутоматски скупљу храну сутра, али ствара услове за нови притисак на цијене.
А након свега што су грађани БиХ већ платили за храну посљедњих година, управо је то упозорење које ће многи врло пажљиво пратити.
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