Промјена цијена горива у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Цијене горива на бензинским пумпама широм БиХ благо су пале, а појефтињење се, зависно од пумпе, креће од седам до 10 фенинга по литру.
Тренутне цијене дизела у БиХ крећу се од око три КМ до 3,50 КМ по литру, док је цијена бензина нешто нижа и углавном је испод три КМ по литру. Ипак, грађани ове цијене и даље сматрају веома високим.
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“На једној пумпи, на којој смо прошле седмице точили гориво, цијена дизела износила је 3,33 КМ по литру, док је ове седмице пала на 3,28 КМ. Међутим, на истој пумпи на другој локацији цијена дизела износи 3,22 КМ. Очигледно је да конкуренција утиче на формирање цијена, па се оне разликују од пумпе до пумпе. Ипак, за грађане је добра вијест што цијене биљеже пад, макар он био посљедица појачане конкуренције на тржишту”, казао је један Бањалучанин за "Независне".
Подсјећамо, прије поновне ескалације сукоба на Блиском истоку цијене горива су значајно пале, па је цијена дизела у једном тренутку износила око 2,60 КМ по литру.
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Милован Бајић, потпредсједник Групације за промет нафте и нафтних деривата Привредне коморе Републике Српске и директор “Крајинапетрола”, казао је за “Независне новине” да је на тржишту горива тренутно присутна одређена стагнација, док су промјене цијена на бензинским пумпама, како наводи, посљедица нових улазних трошкова, примјене уредбе о ограничавању цијена, али и конкуренције.
“Нека мања стагнација постоји, а те промјене које се дешавају на пумпама посљедица су нових улазака и примјене уредбе о ограничавању цијена. У нашем случају, ту је и конкуренција”, рекао је Бајић.
Говорећи о кретању цијена горива у наредном периоду, Бајић је истакао да је у овом тренутку тешко давати било какве прогнозе.
Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику, рекао је за “Независне новине” да се цијена барела нафте посљедњих дана креће између 87 и 90 долара.
“То што се тиче евентуално неког мањег снижења, вјероватно је везано за неке друге трошкове који су смањени, јер се у посљедњих пар дана цијена барела кретала око 88, 87 до 90 долара, тако да то није никакво значајније смањење”, рекао је Бечаревић.
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Он је додао да је због ратних сукоба у овом тренутку тешко давати било какве поуздане прогнозе.
“У посљедњих пар дана цијена се мало устабилила, тако да се креће између 85 и 90 долара. Нема никаквих значајнијих ни скокова ни падова, те је ситуација ових пар дана доста стабилна”, казао је Бечаревић.
Говорећи о цијенама горива у Сарајеву и околини, Бечаревић је навео да је дизел нешто изнад три КМ по литру, док су цијене бензина углавном испод три КМ, иако на појединим пумпама могу бити и више.
“Дизел је више од три КМ, нешто око три, преко три КМ, а што се тиче бензина, једног и другог, они су нешто испод три КМ. Има негдје и преко, али углавном су испод три КМ”, рекао је Бечаревић.
Влада Републике Српске продужила мјеру подршке
Влада Републике Српске продужила је до 14. септембра 2026. године мјеру којом грађани и привредни субјекти остварују поврат од 10 фенинга по литру купљеног горива.
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Одлука се односи на безоловни моторни бензин и дизел-гориво, а право на умањење цијене имају правна лица, самостални предузетници и физичка лица на бензинским пумпама које учествују у програму.
Према подацима Владе РС, од почетка примјене мјере у априлу ове године из буџета је за поврат новца издвојено више милиона марака.
У периоду април – мај исплаћено је 1,83 милиона КМ, од маја до јуна 2,45 милиона КМ, док се за период јун – јул очекује исплата од око 2,7 милиона КМ.
У програму 45 привредних субјеката
У спровођење мјере тренутно је укључено 45 привредних субјеката који се баве прометом нафтних деривата, са укупно 281 продајним мјестом у Републици Српској.
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Подаци о бензинским пумпама које учествују у програму доступни су на интернет страници Министарства трговине и туризма Републике Српске.
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