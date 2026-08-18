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Зашто љети не би требало да спавате голи?

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:51

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Спавање
Фото: Pixabay/DieterRobbins

Кад температуре увече остану високе, спавање без од‌јеће д‌јелује као најједноставнији начин за расхлађивање.

Ипак, Џулијус Патрик, који се бави физиологијом спавања, упозорава да би лагана од‌јећа могла да буде бољи избор.

"Иако је примамљиво спавати без од‌јеће како бисте се расхладили, то може да вам погорша сан. Када спавате голи, зној остаје на кожи", рекао је Патрик. Зато препоручује лагану од‌јећу за спавање.

"Ако носите лагану од‌јећу, она упија зној и тако може ефикасније да вас расхлади", објаснио је.

Притом треба имати на уму да се тјелесна температура током ноћи природно снижава, па оно што вам је пријатно на почетку спавања касније може постати превише хладно.

Како лакше заспати када је вруће

Један од првих корака јесте да спријечите да се спаваћа соба током дана додатно загрије. Зато је добро затворити завјесе или спустити ролетне док је напољу најтоплије.

Ако је увече напољу свјежије него у просторији, отворите прозоре и покушајте да направите промају. Тако се соба може расхладити прије одласка у кревет.

Не морате да се одрекнете ни сваке постељине. Патрик препоручује да вам при руци остане лагана памучна чаршава јер може да упије зној.

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Дебели јорган током топлих ноћи није потребан, али танка чаршава може да буде корисна.

Може да помогне и туширање

Патрик препоручује и брзо туширање прије спавања. Не мора да буде хладно - некима може да прија и топао туш или купка.

Према његовим ријечима, након топлог туширања тјелесна температура може да падне, што може да помогне да лакше заспите и да сан буде дубљи.

разбуђивање

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Дакле, ако вам је током топлих ноћи превруће, спавање без од‌јеће није једина опција. Лагана од‌јећа, прозрачна памучна постељина, расхлађена соба и туширање прије спавања могу бити једноставни начини да лакше поднесете врућину, преноси Дан.

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Тагови :

Спавање

Савјети

високе температуре ваздуха

врућине

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