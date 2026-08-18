Јутарње навике најздравијих људи: 10 прије 10

Аутор:АТВ редакција
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Када се здраве навике додају у јутарњу рутину, оне могу смањити стрес, побољшати сан, унаприједити управљање временом и допринијети бољем физичком и менталном здрављу.
Здрав животни стил није само у једењу поврћа и повременом трчању. У свијету који слави журбу и вјечну потрагу за идеалима љепоте, научити како бити истински здрав може бити изазов.
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Али они који зраче здрављем знају да је кључ у досљедности. На сајту City Magazine представљају 10 навика које најздравији људи практикују свако јутро прије 10 сати.
Вода рехидрира тијело, покреће пробаву и помаже у буђењу. Додајте пар капи лимуна или јабуковог сирћа за додатне бенефите.
Читање мејлова и скроловање по друштвеним мрежама одмах након буђења затрпава ум.
Приуштите себии барем сат времена без екрана за бољи фокус и мање стреса.
Размишљање о стварима на којима сте захвални ствара позитиван тон за цијели дан.
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Било да је реч о истезању, плесу или тренингу, јутарња активност смањује ризик од хроничних болести, побољшава расположење и повећава енергију.
Одаберите један кључан циљ који желите остварити и крените од њега.
Хранљив доручак покреће метаболизам и даје енергију за цијели дан.
Ова навика уклања бактерије и побољшава орално здравље, али и чуло укуса.
Музика или инспиративна књига могу подићи расположење и мотивисати вас за дан пред вама.
Бања Лука
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Ова ајурведска масажа подстиче циркулацију, уклања токсине и чини кожу свјежом.
Смех пред огледалом подстиче позитивно размишљање и повећава самопоуздање.
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