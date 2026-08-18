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Јутарње навике најздравијих људи: 10 прије 10

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 07:50

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Дјевојка се истеже и разбуђује у кревету
Фото: cottonbro studio/Pexels

Када се здраве навике додају у јутарњу рутину, оне могу смањити стрес, побољшати сан, унаприједити управљање временом и допринијети бољем физичком и менталном здрављу.

Здрав животни стил није само у једењу поврћа и повременом трчању. У свијету који слави журбу и вјечну потрагу за идеалима љепоте, научити како бити истински здрав може бити изазов.

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Али они који зраче здрављем знају да је кључ у досљедности. На сајту City Magazine представљају 10 навика које најздравији људи практикују свако јутро прије 10 сати.

Попију чашу воде одмах након буђења

Вода рехидрира тијело, покреће пробаву и помаже у буђењу. Додајте пар капи лимуна или јабуковог сирћа за додатне бенефите.

Одлажу провјеравање телефона

Читање мејлова и скроловање по друштвеним мрежама одмах након буђења затрпава ум.

Приуштите себии барем сат времена без екрана за бољи фокус и мање стреса.

Захваљују на ономе што имају

Размишљање о стварима на којима сте захвални ствара позитиван тон за цијели дан.

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Крећу се

Било да је реч о истезању, плесу или тренингу, јутарња активност смањује ризик од хроничних болести, побољшава расположење и повећава енергију.

Одреде најважнији задатак за тај дан

Одаберите један кључан циљ који желите остварити и крените од њега.

Поједу здрав доручак

Хранљив доручак покреће метаболизам и даје енергију за цијели дан.

Очисте језик

Ова навика уклања бактерије и побољшава орално здравље, али и чуло укуса.

Слушају омиљену музику или аудио књигу

Музика или инспиративна књига могу подићи расположење и мотивисати вас за дан пред вама.

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Практикују суво четкање тијела

Ова ајурведска масажа подстиче циркулацију, уклања токсине и чини кожу свјежом.

Насмијеше се себи у огледалу

Смех пред огледалом подстиче позитивно размишљање и повећава самопоуздање.

(Индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

здравље

здраве јутарње навике

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