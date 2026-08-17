Модрице без ударца? Ево када могу да буду знак за узбуну

Аутор:АТВ редакција
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Ако се модрице нагло и учестало стварају, настају без разлога или се јављају на лицу, леђима и стомаку, треба да се јавите љекару.
Модрица се најчешће појави након ударца којег се можда чак ни не сјећамо.
Ипак, ако их одједном имате много, настају без разлога или се појављују на необичним мјестима, попут леђа, стомака или лица, то не би требало игнорисати.
Модрице настају када ситни крвни судови испод коже пукну и крв се излије у околно ткиво.
У почетку су најчешће црвене или љубичасте, а током зарастања мијењају боју и постају зеленкасте, жуте или браонкасте.
Поједини лијекови и суплементи могу повећати склоност ка стварању модрица јер утичу на тромбоците или згрушавање крви.
Међу њима су аспирин, ибупрофен и напроксен, али и лекови који се користе за спрјечавање стварања крвних угрушака, попут варфарина, клопидогрела, апиксабана и ривароксабана.
На згрушавање могу утицати и неки антидепресиви, као и суплементи попут бијелог лука, гинка, женшена и рибљег уља.
Зато љекару треба поменути све лијекове и додатке исхрани које користите.
Лакше стварање модрица може бити повезано и са мањком одређених витамина, међу којима су Ц, К и Б12.
Са годинама се такође повећава склоност ка модрицама јер кожа постаје тања, а заштитно масно ткиво се смањује.
Учестале и необјашњиве модрице понекад могу бити повезане са поремећајима згрушавања крви, болестима јетре, аутоимуним стањима или проблемима са крвним ћелијама.
Међу могућим узроцима су и наследни поремећаји крварења, попут вон Вилебрандове болести и хемофилије. Код њих се, осим модрица, могу јавити и продужено крварење након повреде, учестало крварење из носа или обилна крварења.
Прекомерно конзумирање алкохола такође може утицати на згрушавање крви, нарочито ако је праћено неадекватном исхраном.
Лекару се јавите ако се модрице:
Једна модрица најчешће није разлог за панику, али модрице које се понављају без објашњења не треба игнорисати. Важно је утврдити због чега настају, посебно ако су праћене другим крварењима или новим симптомима, пише health.clevelandclinic.org.
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