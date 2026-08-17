Дјечак (3) заражен бјеснилом, љекари губе наду

Аутор:АТВ редакција
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На препуном одјељењу интензивне његе у Даки, трогодишњи Абдул лежао је парализован.
Његово сићушно тијело било је изобличено инфекцијом бијеснила која је стигла до мозга. Његова мајка Шеули Актер (38) сједила је поред њега и масирала му ноге у нади да би то могло да опусти његове мишиће, али није имало никаквог ефекта. Шаке и стопала били су му укочени од грчева.
Абдул је у болници био мјесец дана, али љекари су рекли да вјероватно неће још дуго живјети. Инфекција је, како су рекли, напредовала до дегенеративног енцефалитиса; вирус је стигао до његовог мозга. Абдул се тресао, обузет температуром. Дисао је убрзано и панично, а повремено би се чули његови јауци од бола. На бради му је био карактеристичан ожиљак од уједа пса, извора инфекције.
"Играо се напољу са другом дјецом. Пас, један од оних који су увијек чекали напољу, изненада га је напао. Рекли су да је кренуо на њега јер је био најмањи", рекла је Шеули.
Бијеснило је стална приједња у пренатрпаним и нехигијенским сиротињским насељима главног града Бангладеша, а Инфективна болница биљежи пораст броја смртних случајева од ове болести током посљедње три године.
После деценија напретка, приче попут Абдулове поново постају све чешће, јер број случајева бијеснила и смртних исхода расте у жариштима попут Бангладеша, Индије и дијелова Африке.
У готово свим случајевима, пораст броја обољелих поклапа се са великим бројем паса луталица. У неким погођеним земљама, попут Марока и Шри Ланке, они и друге животиње луталице чак су постали туристичка атракција. Дакле, шта треба учинити и зашто је бијеснило поново у порасту?
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Бијеснило сваке године усмрти више од 60.000 људи, готово једну особу на сваких девет минута, према подацима Свјетске здравствене организације (СЗО). Овај број, признаје свјетско здравствено tijело, вјероватно је значајно потцјењен.
Највећи терет пада на сиромашно рурално становништво у Азији и Африци, а око половине свих случајева односи се на дјецу млађу од 15 година. Ипак, болест може да се спријечи, а одговарајућом стратегијом може да се стави под контролу или потпуно искорени.
Око 99 одсто случајева бијеснила код људи добија се уједом зараженог пса, а глобални здравствени подаци показују да земље са великим бројем паса луталица који слободно лутају и нису вакцинисани имају убједљиво највећи број смртних случајева.
Вјерује се, на примјер, да Индија има око 60 милиона паса луталица и да је одговорна за више од трећине свих смртних случајева од бијеснила код људи у свијету, пише Телеграф.
Насупрот томе, земље које су увеле обавезну вакцинацију и друге мјере јавног здравља, као и предузеле кораке за контролу популације паса луталица, практично су искорениле болест. Узмимо Сједињене Америчке Државе као примјер.
Једна од најпознатијих сцена у читавој књижевности 20. вијека јесте она у којој измишљени адвокат Атикус Финч убија бијесног пса који је залутао у град. Сцена из романа "Убити птицу ругалицу" кључни је тренутак у развоју лика главног јунака, али је и одраз много веће приједње коју је бијеснило некада представљало за Американце.
Тридесетих година, када је радња књиге смјештена, вирус бијеснила још је био ендемичан међу америчким псима, што је сваке године доводило до хиљада случајева код домаћих животиња и десетина случајева код људи.
Међутим, до тренутка када је књига објављена 1960. године, бијеснило је углавном било под контролом, а до краја те деценије пријављено је мање од 500 случајева бијеснила код паса и само три код људи, према подацима америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
Академици овај нагли пад броја случајева бијеснила углавном приписују јавноздравственим кампањама након Другог свјетског рата. Током четрдесетих и педесетих година, многе савезне државе у САД почеле су да уводе обавезну вакцинацију паса против бијеснила. Истовремено, многе локалне власти почеле су да уводе правила према којима пси морају да буду на повоцу.
Циљано уклањање паса и широка мрежа прихватилишта за псе у земљи такође су одиграли кључну улогу у контроли популације паса луталица.
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Иако уклањање паса званично данас није дио америчке стратегије за контролу бијеснила - и постало је изузетно осјетљиво питање широм свијета - велики број паса луталица се широм земље тихо еутаназира како би се популација паса држала под контролом.
Америчка организација за заштиту животиња Best Friends Animal Society дошла је до података према којима је око 207.400 паса еутаназирано у прихватилиштима 2023. године - отприлике један на свака два и по минута.
САД су успјешно искорениле бијеснило код паса 2008. године (вирус се, међутим, и даље може пронаћи код дивљих сисара, укључујући мачке, слијепе мишеве и ракуне) и сада годишње троше до 510 милиона долара на континуиране напоре у превенцији.
"Све се своди на масовну вакцинацију паса", рекао је Феликс Ланкестер, директор организације Rabies Free Africa и професор на Универзитету државе Вашингтон.
"Оне земље које су увеле масовну вакцинацију - координисану, систематску масовну вакцинацију паса - биле су успјешне, а земље које нису показале никакав напредак, према мом искуству, јесу оне које немају координисан програм", рекао је за The Telegraph.
"Ако погледате велики дио Африке, већина земаља заиста ради веома мало. Исто је и у Азији, мора да постоји координисана национална стратегија за вакцинацију паса. У супротном ће остати џепови ендемског присуства болести, који ће потом изазивати проблеме", навео је.
Разлог због којег једноставно уклањање паса луталица није довољно јесте тај што се вирус враћа када се популација луталица обнови - осим ако су пси вакцинисани.
Пандемија је такође можда имала улогу у садашњем поновном порасту болести, јер је пореметила кампање вакцинације.
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"Постоји много питања у вези са тим да ли је пандемија утицала на вакцинацију. Свакако, у вријеме пандемије вакцинација тамо гдје радимо у источној Африци била је погођена јер нисмо могли да пошаљемо наше тимове на терен", рекао је професор Ланкестер.
Смањење средстава за глобално здравство такође је погодило буџете земаља са великим проблемима са бијеснилом, додао је.
Чак и кратак прекид програма вакцинације може бити катастрофалан, јер болест може брзо поново да се прошири међу популацијом паса.
"У многим од ових земаља просјечни животни вијек паса веома је кратак, па је смјена популације паса брза", објаснио је професор Ланкестер.
"Дакле, ако вакцинишете током прве године и остварите своје циљеве, али затим током друге и треће године не вакцинишете у истој мјери, веома брзо ћете изгубити колективни имунитет јер ће се рађати невакцинисани штенци, а вакцинисани пси ће угинути", рекао је.
"Можете са 70 одсто обухвата вакцинацијом пасти испод 40 одсто за годину и по дана, а када падне испод 40 одсто, преношење бијеснила може да се одржи и болест ће се вратити."
Као примјер, бијеснило се посљедњих година поново појавило као озбиљан јавноздравствени проблем у Украјини, као посљедица поремећаја програма вакцинације и наглог пораста броја расељених и напуштених кућних љубимаца. Број људи које су уједеле бијесне животиње порастао је са 780 у 2021. на 2.507 у 2024. години, према подацима украјинског Министарства здравља.
Данас је прилично тешко замислити јунака књиге написане у наше вријеме како хладнокрвно убија бијесног пса, а не морате далеко да тражите доказе о томе колико је непопуларна идеја уклањања паса луталица, или чак предузимања корака да се они уклоне из градова.
Масовни протести избили су у Индији прошле године након што је највиши суд те земље, поступајући по сопственом овлашћењу против онога што је назвао јавноздравственом "приједњом" коју представља бијеснило, наложио властима да почну да хватају градске псе луталице и смјештају их у прихватилишта.
Ипак, одлуку је поздравила породица Чави Шарме, шестогодишње дјевојчице која је преминула од инфекције бијеснилом након што ју је у главном граду Индије ујео пас луталица.
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"Надам се да више неће бити Чави, које ће негдје другде бити повређене. Нико не би требало да прође кроз окрутну судбину кроз коју смо ми прошли", рекла је њена тетка локалној телевизији.
Ипак, стручњаци углавном сматрају да масовно уклањање паса није рјешење, а неколико студија показало је да је неефикасно у контроли бијеснила.
Уклањање популације паса може привремено очистити улице, али такође ствара ефекат вакуума, привлачећи невакцинисане - а самим тим потенцијално и бијесне - псе из околног подручја, који су мање навикнути на људе.
Професор Ланкестер рекао је да, иако циљана уклањања паса можда и даље могу бити корисна за контролу великих популација паса из заједнице на мјестима попут индијских градова, ефикасност уклањања паса као средства за контролу бијеснила је упитна.
"Не мислим да смо превише емотивни када је то у питању. Прагматичан сам и, када би то био пут напријед, мислим да бих то подржао, али нема доказа да то функционише, скупо је и дубоко је непопуларно", рекао је.
СЗО жели да до 2030. године елиминише смртне случајеве људи од бијеснила које преносе пси, а њена стратегија заснива се на три главна стуба:
Вакцинација паса луталица (жели да постигне стопу вакцинације од најмање 70 одсто у ендемским подручјима)
Проширење приступа вакцинама и спасоносним вакцинама након излагања код људи
Побољшање информисаности заједнице о болести и промовисање одговорног власништва над кућним љубимцима
Проблем изгледа лежи у томе што је спровођење ове стратегије лакше рећи него учинити у многим мјестима гдје је бијеснило и даље ендемско. Један од разлога је цијена. У ери растућих трошкова и све мањих буџета, многи људи и владе у земљама у развоју једноставно не сматрају бијеснило приоритетом.
"Мислим да смо прилично далеко од тога да будемо у могућности да спроведемо ону врсту приватно финансиране масовне вакцинације паса какву имамо у Америци и Европи", рекао је професор Ланкестер.
Други проблем је што, иако многе земље већ имају законе о власништву над псима, они се ријетко спроводе.
"У свим земљама у којима сам радио постоје веома добри закони о власништву над псима - ако ћете имати пса, морате да га вакцинишете против бијеснила - али ти закони се не примјењују", рекао је професор Ланкестер.
Смртни случајеви људи од бијеснила крећу се у погрешном смјеру у многим земљама са највећим теретом болести, укључујући Индију, Бангладеш, Филипине, Малезију, Јужни Судан и Демократску Републику Конго, према подацима СЗО.
Бијеснило је такође и даље ендемско у многим подручјима која посјећују западни туристи, као и шокантна смрт прошле године Ивон Форд, британске баке, четири мјесеца након што ју је током одмора у Мароку огребало штене.
"Гледати како се Ивон тако брзо погоршава било је изузетно трауматично", рекла је њена ћерка Робин Томсон током истраге о њеној смрти у Шефилду.
Смрт је навела британску Агенцију за здравствену безбједност да подсјети путнике на ризике повезане са животињама луталицама.
Неке земље су, међутим, успјеле. У Латинској Америци број случајева бијеснила код људи и паса смањен је за више од 99 одсто од 1983. године захваљујући великој кампањи коју је надзирала Панамеричка здравствена организација (ПАХО).
Према том плану, земље су се удружиле како би куповале вакцине по приступачним цијенама и спроводиле велике, синхронизоване годишње кампање током којих су десетине милиона паса истовремено вакцинисане.
Слично томе, регионална заједничка набавка побољшала је приступ профилакси након излагања, што је довело до драматичног пада броја смртних случајева.
У новије вријеме, Турска је остварила значајан напредак у борби против бијеснила и кренула сопственим путем.
Са једне стране, користи пионирске - али скупе - оралне вакцине против бијеснила, бацајући милионе мамаца са вакцином из ваздуха на огромна подручја како би се бијеснило контролисало међу дивљим животињама, као и међу тешко доступним псима луталицама.
Са друге стране, влада је наставила са спровођењем наредбе према којој локалне власти морају да ухвате милионе паса луталица, смјесте их у прихватилишта и еутаназирају ако су болесни или опасни.
Активисти за права животиња ову наредбу називају "законом о масакру", страхујући да ће због недостатка простора у прихватилиштима довести до масовног уклањања паса.
СЗО процјењује да би потпуно искорењивање бијеснила које преносе пси у свим земљама у којима је болест и даље ендемска коштало око 6,3 милијарде долара - значајну суму, али не и ону која је ван домашаја већине развијених земаља или чак многих милијардера.
"Не би било претјерано скупо искоренити болест, с обзиром на количину новца која је у оптицају", рекао је професор Ланкестер.
Оралне вакцине против бијеснила, попут оних које користи Турска, и даље су прескупе за многе земље, али би могле имати велики утицај ако постану доступније, додао је.
Ипак, у поређењу са другим великим глобалним здравственим циљевима, попут маларије, ХИВ-а или полио вируса, рад на искорењивању бијеснила тешко привлачи средства.
Али рјешавање проблема бијеснила може захтијевати и промјену начина на који се о овој болести размишља на много основнијем нивоу.
То је зато што вакцинацију паса против бијеснила обично доживљавамо као нешто што је добро за пса, умјесто као нешто што користи здрављу људи.
"Када људи размишљају о бијеснилу и вакцинисању паса, увијек мисле о томе као о нечему што је добро за пса - што и јесте - али некако пропуштају поенту да је разлог због којег вакцинишете пса заштита људи", рекао је професор Ланкестер.
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Бијеснило је, како је рекао, постало жртва "јаза одговорности" и углавном је препуштено ветеринарском или пољопривредном сектору да се њиме бави, умјесто да се третира као јавноздравствени проблем.
"На неки начин је на ветеринарском сектору да ријеши овај проблем, али користи има јавноздравствени сектор, и управо је у томе проблем", рекао је.
"У неким земљама ветеринарски сектор је често мање заинтересован за вакцинацију против бијеснила јер има много других болести које мора да финансира - болести стоке које утичу на продуктивност."
На крају би управо туризам могао да промијени ову динамику. Форд, британска бака која се заразила бијеснилом од штенета у Мароку, није једини познати случај туриста који је оболио од ове болести.
Године 2019. Брижит Калестад постала је прва Норвежанка која је преминула од бијеснила за више од 200 година, након што се заразила болешћу од штенета на Филипинима, што је подстакло велике безбједносне кампање широм Скандинавије.
За земље које желе да изграде и одрже вриједне туристичке индустрије, контрола не само популације кућних љубимаца, паса и мачака луталица, већ и дивљих животиња, постаће све важнија.
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