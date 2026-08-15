Дјевојчицу ујела мачка, четири мјесеца касније јој позлило: Боре јој се за живот

Аутор:АТВ редакција
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У турском граду Дијарбакиру, четворогодишња дјевојчица Н. К, коју је прије четири мјесеца ујела улична мачка, интубирана је у болници у коју је пребачена након што јој се здравствено стање погоршало.
Након што је тест показао да је дјевојчица позитивна на бјеснило, у том подручју су уведене мјере карантина, док су животиње у насељу вакцинисане, а градске службе су почеле са сакупљањем мачака и паса луталица.
Према доступним информацијама, прије око четири мјесеца у руралном насељу Бујукади у округу Сур, мачка луталица је на улици ујела четворогодишњу дјевојчицу Н. К. за усну. Када је мајка чула дјевојчицу како плаче и упитала је шта се догодило, дијете је рекло да ју је ујела мачка, након чега ју је породица одвела у болницу.
Након прегледа, дјевојчица је пуштена кући. Међутим, мјесецима касније, поново јој је позлило. Након што је породица објаснила шта се раније догодило, дијете је хитно пребачено у Дјечју болницу Дангкапи, гдје је стављено под љекарски надзор. Пошто јој се стање нагло погоршало, дјевојчица је интубирана.
Покрајинска дирекција за пољопривреду и шумарство, заједно са надлежним институцијама, покренула је истрагу о овом случају.
Анализе узетих узорака потврдиле су да је ријеч о бјеснилу. У насељу је спроведена вакцинација животиња, а општинске екипе су започеле акцију сакупљања мачака и паса луталица, преноси Курир.
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