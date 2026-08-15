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Аутобус са Србима слетио са пута: Има повријеђених, откривени детаљи

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 11:27

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Аутобус пун српских туриста преврнуо се током ноћи у Бугарској, око 150 километара од Софије, док су се путници враћали из Кушадасија.

Према незваничним информацијама, неколико углавном млађих путника је повријеђено.

Аутобус са већим бројем држављана Србије слетио је током ноћи са пута у Бугарској, око 150 километара од Софије, и преврнуо се на бок. Саобраћајна несрећа догодила се око 3 сата ујутру, док су се туристи враћали из Кушадасија у Србију.

Према незваничним информацијама, у аутобусу је било углавном младих путника, од којих су многи у тренутку несреће спавали. За сада је познато да је неколико особа повријеђено, али се према првим информацијама ради о лакшим повредама.

Према досадашњим сазнањима, возач је из за сада неутврђених разлога изгубио контролу над аутобусом, након чега је возило слетјело са коловоза и преврнуло се.

Очекује се званично саопштење надлежних служби које би требало да пружи више информација о броју повријеђених, њиховом стању и околностима које су довеле до несреће, преноси Курир.

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Подијели:

Тагови :

Срби

туристи

аутобус

Саобраћајна несрећа

Бугарска

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