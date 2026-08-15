Logo

Ружичић: Јавност мора знати шта се ради у кориту ријеке Пливе у Јајцу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 12:35

Коментари:

1
Снежана Ружичић, начелница општине Језеро.
Фото: Уступљена фотографија

Начелница општине Језеро Снежана Ружичић реаговала је поводом радова који се изводе у кориту ријеке Пливе на подручју Јајца, истичући да јавност мора добити јасне одговоре о томе ко је одобрио радове, на основу које документације и какве посљедице они могу имати по ријеку и њен природни ток.

Ружичићева је нагласила да о овом питању не говори само као начелница општине кроз коју Плива протиче, већ и као неко ко је за ову ријеку лично и емотивно везан.

Требиње-туристи

Друштво

Познато у ком периоду се могу користити туристички ваучери

„Јајце је мој родни град, а Плива је дио мог дјетињства, мојих успомена и живота. Зато ми је тешко да гледам тешку механизацију у њеном кориту, копање и мијењање природног тока, а да при том јавност нема јасне информације о томе шта се тачно ради и зашто“, поручила је Ружичићева.

Она је подсјетила да Плива извире у Шипову, протиче кроз Језеро и наставља према Јајцу, те да због тога одговорност за њено очување не може бити ограничена на само једну локалну заједницу.

Корито Пливе у Јајцу
Корито Пливе у Јајцу

„Плива нас повезује. Према њој сви морамо имати исти однос - одговоран и домаћински. У Језеру смо свих ових година настојали да је чувамо и да је не нарушавамо општинским одлукама и пројектима. Зато данас с правом питам шта се ради на Пливи у Јајцу и какве ће посљедице ти радови оставити“, рекла је Ружичићева.

Како је истакла, уколико је ријеч о радовима који имају стручно и законско оправдање, јавност заслужује да буде упозната са свим чињеницама.

илу-ротација-29062026

Свијет

Возач аутобуса херојским потезом спасио животе младих српских туриста

„Не желим никога унапријед да осуђујем. Желим одговоре. Ко је донио одлуку, на основу које документације, који је циљ радова и да ли су анализиране могуће посљедице по корито, водни режим и природу. То су питања на која грађани имају право да добију одговор“, навела је Ружичићева.

Позвала је надлежне институције, стручну јавност, екологе и еколошка удружења да се укључе и утврде све чињенице у вези са радовима.

Корито Пливе у Јајцу
Корито Пливе у Јајцу

„Заштита природе не смије бити ствар тренутка, фотографије или личне промоције. Она подразумијева одговорност и спремност да се реагује онда када постоји опасност да природно богатство буде угрожено. Зато очекујем да се огласе и они који се годинама представљају као заштитници природе“, истакла је Ружичићева.

Она је нагласила да као начелница Општине Језеро има обавезу да штити Пливу на подручју своје локалне заједнице, али и да реагује када сматра да је угрожена ријека која повезује више општина и има посебан природни и животни значај за цијели овај крај.

Коњиц пожар

Градови и општине

Ватра пријети кућама код Коњица

„Не желим да једног дана наша дјеца питају шта смо урадили и зашто смо ћутали. Плива није ничија приватна својина. Она припада овом крају, људима који уз њу живе и генерацијама које долазе. Зато о Пливи морамо говорити гласно и чувати је заједно“, закључила је Ружичићева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снежана Ружичић

Општина Језеро

Јајце

ријека Плива

Коментари (1)

Прочитајте више

Ватра пријети кућама код Коњица

Градови и општине

Ватра пријети кућама код Коњица

3 ч

0
Киша

Друштво

Метеоролози упалили аларме: Спремите се за град, олујни вјетар и пад температуре

3 ч

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Србија

Један клик и криминалци су у телефону: МУП издао хитно упозорење грађанима

4 ч

0
Болница је установа здравствене његе, која често обезбјеђује дужи боравак пацијената на лијечењу, институција за дијагностику и лијечење, преглед пацијената

Здравље

Дјевојчицу ујела мачка, четири мјесеца касније јој позлило: Боре јој се за живот

4 ч

0

Више из рубрике

Ватра пријети кућама код Коњица

Градови и општине

Ватра пријети кућама код Коњица

3 ч

0
Улице у Приједори

Градови и општине

Седам милиона марака за 20 километара саобраћајница у Приједору

18 ч

0
Стабилно стање на пожаришту код Невесиња

Градови и општине

Стабилно стање на пожаришту код Невесиња

18 ч

0
Пожар на Титовој вили

Градови и општине

Гори Титова вила у Бугојну

19 ч

1

  • Најновије

14

50

Стевандић: Споменко Гостић је завјет чисте душе Српске

14

49

Дјечак (13) задобио повреде опасне по живот приликом пада са коња

14

35

Огласили се из Службе хитне медицинске помоћи Бањалука: Ово су најчешће интервенције љети

14

26

Нови формати у нашем програму од понедјељка

14

23

Свештеник савјетује вјернике: Шта урадити ако се омрсите током Госпојинског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима