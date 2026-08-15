Ружичић: Јавност мора знати шта се ради у кориту ријеке Пливе у Јајцу

Аутор:АТВ редакција
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Начелница општине Језеро Снежана Ружичић реаговала је поводом радова који се изводе у кориту ријеке Пливе на подручју Јајца, истичући да јавност мора добити јасне одговоре о томе ко је одобрио радове, на основу које документације и какве посљедице они могу имати по ријеку и њен природни ток.
Ружичићева је нагласила да о овом питању не говори само као начелница општине кроз коју Плива протиче, већ и као неко ко је за ову ријеку лично и емотивно везан.
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„Јајце је мој родни град, а Плива је дио мог дјетињства, мојих успомена и живота. Зато ми је тешко да гледам тешку механизацију у њеном кориту, копање и мијењање природног тока, а да при том јавност нема јасне информације о томе шта се тачно ради и зашто“, поручила је Ружичићева.
Она је подсјетила да Плива извире у Шипову, протиче кроз Језеро и наставља према Јајцу, те да због тога одговорност за њено очување не може бити ограничена на само једну локалну заједницу.
„Плива нас повезује. Према њој сви морамо имати исти однос - одговоран и домаћински. У Језеру смо свих ових година настојали да је чувамо и да је не нарушавамо општинским одлукама и пројектима. Зато данас с правом питам шта се ради на Пливи у Јајцу и какве ће посљедице ти радови оставити“, рекла је Ружичићева.
Како је истакла, уколико је ријеч о радовима који имају стручно и законско оправдање, јавност заслужује да буде упозната са свим чињеницама.
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„Не желим никога унапријед да осуђујем. Желим одговоре. Ко је донио одлуку, на основу које документације, који је циљ радова и да ли су анализиране могуће посљедице по корито, водни режим и природу. То су питања на која грађани имају право да добију одговор“, навела је Ружичићева.
Позвала је надлежне институције, стручну јавност, екологе и еколошка удружења да се укључе и утврде све чињенице у вези са радовима.
„Заштита природе не смије бити ствар тренутка, фотографије или личне промоције. Она подразумијева одговорност и спремност да се реагује онда када постоји опасност да природно богатство буде угрожено. Зато очекујем да се огласе и они који се годинама представљају као заштитници природе“, истакла је Ружичићева.
Она је нагласила да као начелница Општине Језеро има обавезу да штити Пливу на подручју своје локалне заједнице, али и да реагује када сматра да је угрожена ријека која повезује више општина и има посебан природни и животни значај за цијели овај крај.
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„Не желим да једног дана наша дјеца питају шта смо урадили и зашто смо ћутали. Плива није ничија приватна својина. Она припада овом крају, људима који уз њу живе и генерацијама које долазе. Зато о Пливи морамо говорити гласно и чувати је заједно“, закључила је Ружичићева.
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