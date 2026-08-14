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Стабилно стање на пожаришту код Невесиња

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 19:59

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Стабилно стање на пожаришту код Невесиња
Фото: RTRS

Шеф невесињских ватрогасаца Мирослав Јонлија потврдио је да је ситуација на пожариштима код ове општине данас стабилнија, али да се наставља праћење стања на терену.

"Што се тиче пожара, Хумчани су стабилни, овај пожар на Залому је исто сада под контролом. У Хумчанима још хеликоптер гаси мало на већој висини. Што се тиче кућа, нема опасности за сада", рекао је Јонлија.

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Након вишедневне борбе, истиче, ватрогасци су уморни, али и даље дежурају док се пожари потпуно не угасе.

"Ево већ већ четири-пет дана смо стално на терену, највише због ова два велика пожара. Ватрогасци су и даље остали да прате развој пожара. Што се тиче Оружаних снага, они су се повукли", рекао је он.

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Тагови :

Невесиње

пожар

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