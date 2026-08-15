Један клик и криминалци су у телефону: МУП издао хитно упозорење грађанима

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова упозорава на све чешће интернет преваре, крађу личних података, лажне профиле, дигитално насиље и све софистициранију злоупотребу вјештачке интелигенције.
Жртва може постати свако ко користи мобилни телефон, рачунар, друштвене мреже или електронско банкарство.
Криминал се мијења, а са њим се мијењају и безбједносни ризици којима су грађани свакодневно изложени. Министарство унутрашњих послова упозорило је да опасности више нису везане само за улицу и физичку безбједност, већ све чешће долазе из дигиталног простора.
"Безбједност више није само питање закључаних врата и опреза на улици. Данас се дио најозбиљнијих безбједносних ризика за грађане налази у дигиталном простору. Интернет преваре. Злоупотреба платних картица и налога. Крађа личних и приступних података. Лажни профили. Дигитално насиље и уцјене. Злоупотреба фотографија и видео-снимака", наводе из МУП-а.
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Посебан ризик представљају преваре путем друштвених мрежа, огласа и апликација за комуникацију, а криминалци све чешће користе и вјештачку интелигенцију како би своје преваре учинили увјерљивијим и теже уочљивим.
"Криминалци користе нове технологије да би преваре учинили бржим, увјерљивијим и софистициранијим. Жртва може постати свако ко користи телефон, рачунар, друштвене мреже или електронско банкарство", додају из полиције.
МУП савјетује грађане да буду посебно опрезни са линковима које отварају, да провјеравају идентитет особа са којима комуницирају и да заштите своје налоге јаким лозинкама и двофакторском аутентификацијом.
"Јер један клик може бити довољан да криминал уђе у ваш телефон, налог или банковни рачун. Ако нисте сигурни да ли су порука, линк или интернет страница безбједни, не нагађајте, провјерите", истичу из МУП-а.
Грађани сумњив садржај могу пријавити и путем Националне платформе "Сајбер стража", гдје је могуће затражити и стручну процјену, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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