Мисица преминула на 26. рођендан: Свијет љепоте завијену црно

Аутор:АТВ редакција
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Индонежанска љепотица Путри Андријани Јуфича, другопласирана на избору за Мис Гранд Индонезије 2025, преминула је на свој 26. рођендан. Узрок смрти младе мисице за сада није познат.
Вијест о њеној смрти објавила је организација Мис Гранд Индонезије на свом званичном Инстаграм налогу.
"Са најдубљом тугом, организација Мис Гранд Индонезије оплакује смрт Путри Андријани Јуфиче, другопласиране Мис Гранд Индонезије 2025. Били сте више од носиоца титуле. Били сте дио наше велике породице, прелијепа душа чија је грациозност, снага и дух дотакао толико срца", наводи се у објави.
Из организације су се опростили од младе љепотице дирљивим ријечима, наглашавајући да ће сјећање на њу заувјек остати у њиховим срцима.
"Иако је ваше путовање са нама прерано завршено, сјећања, љубав и свјетлост коју сте дијелили заувјек ће остати у нашим срцима. Почивајте мирно у загрљају Свемогућег и нека ваша прелијепа душа пронађе вјечни мир. Наше најдубље саучешће и молитве породици и вољенима", стоји у саопштењу објављеном на овој друштвеној мрежи.
Узрок смрти мисице за сада није откривен у јавности, преноси Б92.
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