Додик: СНСД увео борачки додатак и отворио пут јачању финансијских права бораца Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је СНСД својом политиком увео борачки додатак и системски отворио пут јачању финансијских права бораца Републике Српске, те поручио да Српска не смије заборавити оне који су је створили.
"Данас, када се реализује ново повећање примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, јасно је да та политика није била ни једнократна ни формална, већ трајна обавеза да се положај оних који су стварали Републику Српску стално унапређује", навео је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је подсјетио да су ребалансом буџета за мјесечни борачки додатак обезбијеђена 322 милиона КМ, а за војне инвалиднине готово 225 милиона КМ.
"Ипак, морамо бити поштени и рећи - ниједан износ не може бити довољно велик за жртву коју су борци поднијели и за оно што су уградили у темеље Републике Српске. Њихова борба, њихова одрицања и њихова спремност да дају највише за слободу нашег народа не могу се измјерити новцем", навео је Додик.
Он је нагласио да је ово повећање резултат и захтјева борачких организација који је уважен, што показује да Република Српска зна да слуша оне који су је стварали.
"Српска не смије заборавити оне који су је створили, а СНСД ће наставити да води политику поштовања, одговорности и конкретне подршке према борцима и њиховим породицама", поручио је Додик.
СНСД је својом политиком увео борачки додатак и системски отворио пут јачању финансијских права бораца Републике Српске. Данас, када се реализује ново повећање примања корисницима права из области борачко-инвалидске заштите, јасно је да та политика није била ни једнократна ни…— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 15, 2026
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