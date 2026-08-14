Минић најавио 515.500 КМ за санaцију штета од елементарних непогода

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Владе Српске Саво Минић истакао је да је Република Српска уз локалне заједнице и грађане који се суочавају са посљедицама елементарних непогода.
Минић је навео да је данас Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату укупно 515.500 КМ за превазилажење посљедица елементарних непогода.
"Од тог износа, 450.000 КМ биће усмјерено као директна помоћ општинама Берковићи и Невесиње. Берковићима је намијењено 150.000 КМ, а 300.000 КМ Невесињу, који су 21. јула претрпјели значајну штету усљед снажног олујног невремена", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Ове општине обратиле су се Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде са захтјевом за одобравање средстава из Фонда солидарности наводећи да их је 21. јула погодило олујно невријеме које је проузроковало значајну штету на пољопривредним засадима, грађевинским, стамбеним и помоћним објектима.
Данас је Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату укупно 515.500 КМ за превазилажење посљедица елементарних непогода.— Саво Минић (@minic_savo) August 14, 2026
Од тог износа, 450.000 КМ биће усмјерено као директна помоћ општинама Берковићи и Невесиње, 150.000 КМ Берковићима и 300.000 КМ Невесињу,… pic.twitter.com/MZGKBTq7a6
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч8
Република Српска
3 ч5
Република Српска
4 ч2
Најновије
19
30
19
28
19
25
19
21
19
13
Тренутно на програму