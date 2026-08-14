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Минић најавио 515.500 КМ за санaцију штета од елементарних непогода

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 18:28

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предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Српске Саво Минић истакао је да је Република Српска уз локалне заједнице и грађане који се суочавају са посљедицама елементарних непогода.

Минић је навео да је данас Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио исплату укупно 515.500 КМ за превазилажење посљедица елементарних непогода.

"Од тог износа, 450.000 КМ биће усмјерено као директна помоћ општинама Берковићи и Невесиње. Берковићима је намијењено 150.000 КМ, а 300.000 КМ Невесињу, који су 21. јула претрпјели значајну штету усљед снажног олујног невремена", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Ове општине обратиле су се Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде са захтјевом за одобравање средстава из Фонда солидарности наводећи да их је 21. јула погодило олујно невријеме које је проузроковало значајну штету на пољопривредним засадима, грађевинским, стамбеним и помоћним објектима.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Берковићи

Помоћ

Паре

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